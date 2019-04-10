Он давно знает себе цену: Оля Цибульская о работе Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019

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Сергей Притула
Сергей Притула / lux.fm

В конце февраля 2019 года в Украине состоялся финал Национального отбора Евровидение-2019, которое провел Сергей Притула. Шоу обросло громкими скандалами, в частности, из-за неудачных шуток ведущего. Певица Оля Цибульская откровенно прокомментировала работу своего коллеги.

Хотя Нацотбор уже давно отгремел в Украине, шоу до сих пор остается топ-темой в шоу-бизнесе. Немало скандальных заявлений звучало о непрофессионализме Сергея Притулы. В частности, сторонники Евровидения-2019 заявили, что шоумен был нетолерантным в общении с участником Андреем Хайятом и громкий скандал с Романом Скрыпиным.

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В эксклюзивном интервью журналисты LifeStyle 24 поинтересовались у певицы Оли Цыбульской, как она оценивает работу шоумена на Нацотборе. На это артистка отреагировала достаточно философски.

Мне кажется, что в жизни каждого человека приходит тот момент, когда ему кажется, что он может говорить что угодно и где угодно. Это был тот случай. Он имеет определенное доверие у зрителей, высокий уровень доверия у своих сторонников и среди украинцев. Сергея я знаю давно, а он давно знает себе цену. Но чем больше мы знаем, тем больше мы должны сомневаться в себе,
– отметила Оля Цибульская.

Кроме этого, певица объяснила почему многие звезды игнорируют Евровидение. По словам Оли Цыбульской, участие в таком шоу – дорогое удовольствие, поэтому многие ее коллеги вкладывают эти средства на свое творчество.

"Все банально – это дорого. В нашей стране артист едет на это событие исключительно за свой счет. Те огромные деньги, которые ты вкладываешь в Евровидение, на практике можешь вложить в себя и развитие карьеры. Многие коллеги выбирают последнее", – добавила Оля Цибульская.

скандалы на нацотборе евровидение-2019 с участием сергея притулы:
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Теги: LifeStyle Скандал Новости LifeStyle Сергей Притула Оля Цибульская Евровидение 2019
Источник: LifeStyle 24
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