Он умолял меня, обещая, что изменится, – жена Виктора Павлика впервые рассказала о разводе

После череды новостей о новой любви Виктора Павлика его жена решила рассказать правду об их разводе. Лариса Созаева заявила, что артист умолял ее простить все измены.

В Facebook женщина опубликовала сообщение, который уже успело всколыхнуть все отечественные СМИ. Лариса Созаева, с которой Виктор Павлик дважды шел к алтарю, заверила, что знала обо всех романах мужа. За 25 лет брака она прощала любимому это, однако его решение уйти из семьи стало окончательным завершением отношений.

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"Подозревала ли я что-то? Конечно! Но я так устала от его приключений. До этого 5 лет в любовницах была Татьяна, тоже концертный администратор. До этого 18 летняя стюардесса... Я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из-за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, обещая, что изменится, что больше не будет! Уходят ли от хороших жен? Конечно, уходят, только надо знать причину, а я ее озвучивать не буду!", – заявила Лариса Созаева.

О Екатерине Репьяховой женщина также узнала немало фактов, которыми поделилась с подписчиками блога. По ее словам, девушка выросла в многодетной семье, которую содержала только мама. После завершения школы Екатерина Репьяхова поступила в вуз в Киеве и активно искала мужчину, который бы помогал ей. А вот история знакомства с Виктором Павликом, как утверждает Лариса, несколько отличается от той, которую пара рассказывает украинцам.

Что я о ней слышала? Примерно лет в 18 она влюбилась в мусульманина и приняла ислам. Любовь закончилась, и она вспомнила, что иудейка. Затем стала жить с китайцем, за его счет. Именно с ним она приезжала в Николаев на концерт Виктора. Приревновав, китаец с ней поссорился, и Виктор за свои деньги вызвал ей Бла-Бла-Кар и отправил на Киев, дав, конечно, свой номер телефона,

– рассказала бывшая жена артиста.

Уже после этой ситуации между Репьяховой и Павликом вспыхнули чувства, поэтому артист начал водить молодую любовницу на концерты, в рестораны, давал ей деньги на такси и купил шубу. В то же время экс-жена певца признается: его дети и он сам вынуждены были экономить. За время ухаживаний Виктор Павлик потратил на концертного директора около 200 000 гривен. Кроме этого, он ликвидировал ее долг в 30 000 гривен.

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"За последних 12 лет ни у меня, ни у сына не было дней рождения в кафе или ресторане из-за отсутствия денег (он так говорил). Все ее праздники проходят исключительно в ресторанах, оплаченных Виктором. Виктор купил ей норковую шубу. Снял квартиру. На момент знакомства с Виктором у нее был долг в около 30 000 гривен. Он его погасил! Это со слов Виктора! Ее маме купил айфон, а его мама с телефоном б/у простой марки ... При этом он отказывал всем своим родным – детям, жене, маме, племяннице", – заявила Лариса Созаева.

Кроме этого, Виктор Павлик присылал ей пикантные фото, чтобы показать, что у него все в жизни прекрасно. В то же время своим друзьям певец охотно показывал снимки с Екатериной Репьяховой.



Скриншот сообщению ексжены Павлика в фейсбуке, который впоследствии был удален

Что известно о романе Виктора Павлика? Впервые украинские СМИ заговорили о романе Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой в июне 2019 года. Тогда певец подтвердил слухи, что развелся с женой Ларисой и уже несколько лет живет с 25-летней девушкой. В интервью украинским СМИ пара рассказала, что познакомилась в Николаеве во время его концерта. Екатерина вынесла артисту роскошный букет цветов и поселилась в том же отеле, что и он. С Виктором Павликом девушка встретилась в коридоре, возле своего номера, и с тех пор начала общаться с ним.



Еще в 2016-м Екатерина получила в подарок от певца кольцо. Однако, как утверждает пара, идти к алтарю они еще не планируют. Избранница Виктора Павлика уверяет, что у него хорошие отношения с детьми, кроме младшего сына Павла, который лечился от рака.



4 сентября в сети появилось очередное интервью, в котором Екатерина Репьяхова заявила, что не планирует извиняться перед Ларисой Созаевой. Девушка объяснила, что это женщина не смогла удержать своего мужа и отказалась бороться за свое счастье.