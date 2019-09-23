Она должна была быть в тройке лидеров, – Влада Яма о вылете MARUV из "Танцев со звездами 2019"

Украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами 2019" Влад Яма прокомментировал результаты голосования 5 выпуска. По его словам, шоу должна была покинуть другая пара.

Как известно, 22 сентября с проектом распрощались MARUV и Джей. Пара получила средние баллы от судей и наименьшее количество голосов от зрителей. Вероятно, такие результаты были вызваны выбором постановки: пара решила станцевать стрип в прямом эфире, что понравилось всем мужчинам в зале, однако вызвало критику среди женщин.

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С таким завершением 5 выпуска "Танцев со звездами 2019" несколько не согласен Влад Яма. Хореограф убежден, что именно MARUV имела большие шансы на победу и точно могла оказаться в тройке лидеров.

Я, честно говоря, шокирован, не понял результаты голосования. Очень жаль, что MARUV ушла из проекта. Возможно, это не самый сильный номер был, но предыдущие 2-3 были лично для меня прекрасными. Я ожидал и хотел, чтобы MARUV была в тройке призеров. Она хорошо двигается, яркая и непредсказуемая, в отличие от других пар,

– заявил Влад Яма.

Кроме этого, хореограф признался, что именно эпатажный стиль артистки вызвал немало разговоров. Особенно старшее поколение не понимает такого искусства, в то время как молодежь восхищается им. Сама же MARUV, по мнению Влада Ямы и Франциско Гомеса, похожа на Мадонну, которая не стремится подстраиваться под какие-то каноны.

"На MARUV было интересно смотреть. Бунтарка, не бунтарка, она искренне делает то, что чувствует, то, что хочет, что ей нравится. Она не пытается подстроиться, не делает все, чтобы только понравиться зрителям, а просто занимается своим делом. Это очень ценно", – добавил Влад Яма.

В то же время MARUV не расстроилась от результатов голосования. Еще в прямом эфире она призналась, что рада таким результатам голосования. Певице сложно было совмещать гастроли, в частности, в России, с подготовкой к выходу на паркет.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление MARUV и Джея

Что известно о "Танцах со звездами"? Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.