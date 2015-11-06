"Она испортила жизнь моего сына": Мама Брэда Питта прокомментировала развод с Джоли

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Брэд Питт
Брэд Питт / Instagram/ @bradpittoffcial

Мать знаменитого голливудского актера Брэда Питта прокомментировала их скандальный развод с Анджелиной Джоли. 79-летняя Джейн Этта Питт заявила, что актриса повелась с ее сыном жестоко и манипулятивно.

Скандальный развод звездной пары длится с 2016 года. После громкого заявления об их разрыве актеры никак не могут поладить. Сердце матери Брэда Питта не выдержало этого скандала. Она возмущенно прокомментировала расставание своего сына и Анджелины Джоли.

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О комментарии Джейн Этты Питт сообщило иностранное издание Radar Online. Женщина довольно резко высказалась в адрес бывшей невестки. 79-летняя мать Брэда Питта обвинила ее в изломанной жизни своего 55-летнего сына. По словам инсайдера, женщина убеждена, что Анджелина Джоли жестоко поступила с Брэдом Питтом и она, как мама, просто не может ей это простить. Также инсайдеры сообщили, что Джейн Этта Питт намерена взглянуть экс-невестке в глаза и сказать ей все, что она думает об этой ситуации.

Стоит напомнить, в 2016 году звездные супруги объявили о разводе. С тех пор началась ожесточенная борьба Анджелины Джоли и Брэда Питта в судах. Больше всего споров у пары возникало из-за вопроса об опеке над 6 детьми. Около двух лет экс-влюбленные не могли найти общего мнения относительно этого, однако в начале декабря 2018 года Анджелина Джоли решила согласиться на все условия Брэда Питта и подписала документы о совместной опеке над детьми: 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 10-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

 
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные разводы Анджелина Джоли Звездные мамы Брэд Питт
Источник: Lifestyle
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