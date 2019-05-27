Она меня называет "Уля", – Ольга Сумская рассказала о 2-летней внучке

Народная артистка Украины Ольга Сумская, кроме успешной карьеры, может похвастаться своим статусом мамы двоих дочерей. Звезда воспитывает 17-летнюю Анну и поддерживает теплые и дружеские отношения с 28-летней Антониной, которая два года назад родила своего первенца – девочку Еву.

Как известно, у Ольги очень насыщенный рабочий график и ей не часто приходится видеться с внучкой. Об этом Сумская рассказала в интервью "Светской жизни".

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Старшая дочь Антонина проживает в Москве со своим мужем. На днях девушка приехала в гости в Киев. Сумская признается, что любит нянчиться с внучкой и даже поет 2-летней Еве украинские песни.

"Моя внучка уже не раз бывала в Киеве. Хотелось бы чаще, ведь это большое счастье. Я не выпускала ее из рук, потому что это моя любовь, моя сила, энергия... Гуляю и кормлю ее и сплю с ней. Это же искусство усыпить удачно ребенка, ведь можно качать ребенка час и более. Я пою ей украинские песни, читаю молитвы. Это мой личный подход", – рассказала Ольга Сумская.



Ольга Сумская и ее дочь Антонина Паперная / Instagram / @olgasumska

Также артистка вспомнила, как внучка нежно называет ее "Уля". Добавим, что в социальных сетях до сих пор не появилось ни одного фото дочери Антонины Паперной. Вероятнее всего, семья решила скрыть ребенка от излишней публичности.

Она меня называет "Уля", что сокращенно от бабуля и Оля. Она почему-то на меня не говорит "баба", может потому, что я не похожа на бабушку,

– добавила украинская звезда.



Ольга Сумская и ее дочь Антонина Паперная / Instagram / @olgasumska