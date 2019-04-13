Она не боится быть самой собой, – дядя Меган Маркл рассказал о ней и показал детские фото

Чем ближе рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри, тем больше новостей о герцогах появляется в СМИ. Да, накануне дядя бывшей актрисы Джозеф Джонсон дал интервью иностранному изданию, в котором рассказал о детстве своей племянницы и показал эксклюзивные детские фото.

Когда отец Меган Маркл начал войну против своей дочери, пытаясь таким образом достучаться до нее, в сети появилось немало снимков с ее детства. Однако на всех фото она рядом с папой и сестрами с его стороны. А накануне Джозеф Джонсон дал откровенное интервью The Daily Mail, а также поделился эксклюзивными снимками с ее детства.

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Мужчина признался, что большую роль в воспитании Меган как личности сыграли ее мать Дориа и бабушка Джанетт, которая умерла в 2000 году. Вероятно, что мама герцогини будет помогать дочери с ребенком после рождения.

Я думаю, что Дория будет во всем помогать ей. У Меган физически будет не хватать времени на все. Она должна быть рядом. Дория привила Меган любовь, доброту и чувство собственного достоинства и научила ее тому, что нужно помогать другим. Надеюсь, то эти ценности она передаст своему малышу,

– сказал Джозеф Джонсон.

Также он добавил, что все родственники были удивлены, когда узнали, что их "маленький цветочек" будет принцессой. И признался, что всем больно читать, как СМИ описывают невыносимый характер Меган Маркл и то, как плохо о ней отзываются во дворце.

То, что вы читаете в прессе о Меган – это совсем на нее не похоже. Меган действительно замечательный человек. Я восхищаюсь Дорией за то, как она воспитала ее. Она не боится быть самой собой. Ей нравится всеобщее внимание, она училась быть у всех на виду в Голливуде, это хорошая подготовка, поэтому она со всем этим справиться. Я читал, что некоторые из бывших подружек Гарри не выдерживали тщательного изучения. Но Меган нравится то, что все следят за каждым ее шагом,

– признался дядя, с которым Меган Маркл не поддерживает связей.



Маленькая Меган Маркл с мамой Дорией / The Daily Mail



Маленькая Меган Маркл с мамой Дорией / The Daily Mail



Маленькая Меган Маркл с мамой Дорией / The Daily Mail