Она не права, – экс-участница шоу "Холостяк-9" отреагировала на острое заявление Оли Поляковой

Бывшая участница романтического шоу "Холостяк-9" Натали, которая была одной из самых ярких девушек проекта, решила прокомментировать острое заявление певицы Оли Поляковой. Она отметила, что шоу не дискриминирует женщин и должно быть на украинском телевидении.

Как известно, недавно Оля Полякова впервые посмотрела выпуск шоу "Холостяк-9". Артистка была поражена от увиденного и назвала проект отвратительным. Кроме этого, она заявила, что шоу унижает достоинство женщин.

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На такое острое заявление отреагировала одна из участниц" Холостяка " Натали. В комментарии "КП в Украине" девушка объяснила, что Оля Полякова может иметь любое мнение, однако с ней красавица не соглашается. Шоу, по словам экс-участницы, нужно украинскому телевидению да и самим девушкам, ведь на проекте Натали поняла, какую ошибку допускала в общении с мужчинами.

"Оля Полякова – звезда и нужно прислушиваться к ее мнению. Но, с одной стороны, она не права. Я считаю, что оскорблять мужчину – это неправильно. Оля имеет право на свое мнение. Я рада, что участвовала в проекте "Холостяк". Хорошо, что получила подобный опыт в шоу, а не в реальной жизни. Ведь я же все время проявляла инициативу к мужчине. Благодаря проекту поняла, что так поступать не стоит. Проекту "Холостяк" нужно быть! Считаю, что на камеру можно построить отношения", – заверила Натали.

Кроме этого, девушку возмутило, как Оля Полякова рассказала о телеведущем Никите Добрынине. По ее словам, это один из лучших мужчин в Украине, за которого она хотела бороться.

"Я не согласна с ее мнением, что главный герой – это "какой-то человечек". А насчет того, что проект унижает женщин... Во-первых, на кастинги приходят десятки тысяч девушек. Если они настолько унижены, зачем тогда приходят на эти кастинги? Например, я верила, что канал СТБ выбрал за меня альфасамца, лучшего мужчину этой страны, за которого буду бороться. Оля Полякова – счастливая жена и мама. Поэтому ей кажется, что проект унижает женщин, но я так не думаю", – добавила Натали.

Смотрите видео Готрой заявления Оли Поляковой: