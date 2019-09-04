Она ни о чем не жалеет: Майли Сайрус стала жить с Кейтлин Картер

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Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер / TMZ

Американская певица Майли Сайрус через три недели после громкой новости о разводе стала жить со своей новой пассией – Кейтлин Картер. Инсайдеры из окружения артистки сообщили, что пока Майли чувствует себя аболютно счастливой и готова идти дальше.

Пока папарацци ловят влюбленную пару на улицах Лос-Анджелеса, источники издания People сообщают, что девушки съехались и живут в одном доме, правда неизвестно – у Майли или Кейтлин.

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Они живут вместе и очень счастливы. У Майли все отлично, она решила двигаться дальше. Кажется, она ни о чем не жалеет. Ей нравится быть с Кейтлин,
– рассказал инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaitlynn Carter (@kaitlynn)

 

Что известно о романе Майли Сайрус и Кейтлин Картер?

Звезды лишь недавно заявили миру о своих чувствах – сразу же после новости о разводе певицы с Лиамом Хемсвортом после 8 месяцев супружеской жизни и 10 лет отношений, ее заметили в компании блогера. Девушки путешествовали по Италии на роскошной яхте и обменивались поцелуями, что зафиксировали на камеры журналисты.

 

Впоследствии Лиам подтвердил развод на своей странице в инстаграми, а Майли между тем смело гуляла по улицам США с новой возлюбленной. Что касается причин развода, то представители актера называют постоянные измены со стороны Майли, а певица в свою очередь намекала на алкоголизм экс-мужа. Фанаты и родители пары надеялись, что пара все же помирится, но на прошлой неделе Лиам официально подал документы на развод. Источники, близкие к его окружению, рассказали, что внезапный роман Майли с Кейтлин стал для него настоящим ударом, поэтому он решил как можно скорее со всем попрощаться.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные разводы Майли Сайрус
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