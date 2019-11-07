Она помогла пережить смерть любимой, – друзья Киану Ривза рассказали о его романе

Голливудский актер Киану Ривз больше не одинок. Именно такими заголовками пестрят все западные и отечественные СМИ. История частной жизни Киану Ривза умиляет даже опытных хейтеров, поэтому поклонники с восторгом рассматривают новые фото актера с Александрой Грант. В то же время, инсайдеры рассказали, почему именно эта женщина покорила знаменитого отшельника.

2 ноября Киану Ривз стал приглашенным гостем благотворительного вечера Art + Film, за организацию которого отвечал модный дом Gucci. Во время мероприятия проходил сбор средств на поддержку американских музеев. Однако цель светской встречи отошла на другой план, когда на красной дорожке появился Киану Ривз и его девушка Александра Грант.

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Инсайдеры из близкого окружения актера рассказали Life&Style Weekly, что пара знакома уже несколько лет. Сначала Киану и Александра были друзьями, однако впоследствии их отношения переросли в романтические.

Она религиозная, отзывчивая и добрая. Именно эти качества и помогли ей завоевать доверие и любовь Киану,

– признались инсайдеры.

Кроме этого, Александре Грант удалось сделать невозможное: Киану Ривз впервые ей рассказал о своей боли и переживаниях о потере любимого и ребенка. Воспоминания о трагедии сделали пару еще крепче, а актер наконец-то избавился от образа отшельника. После начала романа Киану все чаще посещает светские мероприятия и снимается в фотосессиях для известных журналов. Вероятно, чувства актера к 48-летней художнице настолько сильные, что он не хочет с ней расставаться ни на день. По словам инсайдеров, даже во время мирового турне Киану Ривза Александра сопровождала его.

"Он так долго находился в таком подавленном состоянии, но позитивный настрой и поддержка Александры помогли ему изменить свою жизнь. Некоторые люди говорят, что она не только завоевала его сердце, но и спасла. Они проводят много времени вместе. Когда Киану ездил по миру с промотуром фильма "Джон Уик-3", она путешествовала вместе с ним. Когда он уезжает на съемки, они очень скучают друг о друге", – рассказали инсайдеры.



Киану Ривз и Александра Грант

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Что известно о личной жизни Киану Ривза? Звезда фильмов "Матрица" и "Джон Уик" Киану Ривз в 55 лет ни разу не был женат. Однако его история частной жизни может умилить каждого. Киану Ривз был в отношениях с актрисой Дженнифер Сейм, которая умерла в жуткой автокатастрофе в 2001 году. Перед этим женщина ожидала появления первенца, однако девочка Ава Арчер умерла. Двойную потерю Киану Ривз переживал очень болезненно: он на некоторое время отказался от всех ролей и начал вести жизнь отшельника.



На протяжении десятка лет знаменитый актер избегал публичных выходов, предпочитая прогулки в парках Нью-Йорка. Все кардинально изменилось в начале 2018-го, когда Киану Ривз пригласил на ужин художницу Александру Грант. Тогда папарацци сфотографировали счастливую пару возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса. И хотя актер не впервые совершает публичные выходы с Александрой, только после его романтического появления на LACMA Art + Film в СМИ заговорили об их романе.