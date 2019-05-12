Она сохранила мою жизнь, – Дзидзьо рассказал, почему он мог не родиться

День матери – прекрасная возможность в очередной раз поздравить своих мамочек и поблагодарить их за все советы, поддержку и любовь. Популярный украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) не обошел вниманием этот праздник и рассказал, что обязан своей маме жизнью, ведь в свое время ей медики советовали сделать аборт.

За ярким и смешным образом Дзидзьо скрывается история, которая сумела тронуть всех подписчиков блога певца. 12 мая, когда весь мир отмечает День матери, артист решил откровенно рассказать, почему его мама заслуживает больше, чем на просто благодарность.

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По его словам, Галина Яновна попала в больницу со сложными ожогами ноги. Только при обследовании медики обнаружили, что женщина находится на втором месяце беременности, поэтому настоятельно советовали ей сделать аборт. Несмотря на жуткие прогнозы она решила оставить первенца.

"В мае 1983 года мою маму привезли в больницу города Ходоров с ожогами третьей степени на ногах. Так страшно мама обожглась, когда разжигала в селе печь и случайно, вместо солярки, полила дрова бензином. Очень высокая температура тела, надо было немедленно делать пересадку кожи , маму начали колоть обезболивающим, и здесь в палату забегает врач и сообщает, что мама беременна, примерно второй месяц. Врач настаивал, что надо уже и немедленно делать аборт, потому что ребенок не выживет, ребенок, наверное, уже неживой, а мама сказала: "Ребенок будет!" – вспомнил Дзидзьо пересказы своей бабушки.

На все время беременности мама артиста отказалась от обезболивающих и пересадки кожи, чтобы не навредить его здоровью. Никто из родственников не поддерживал ее в этом решении, кроме бабушки, которая была убеждена, что вскоре увидит своего внука.

Никто не понимал маминого упрямства и желания сохранить ребенка, потому что такие страдания выдержала бы не каждая женщина. Лишь одна бабка Екатерина, мамина мама, которая и рассказала мне обо всем этом, поддерживала маму и говорила: "Бог поможет!" Всю беременность мама провела в больнице, ноги кое-как заживали,

– рассказал Дзидзьо.

Однако во время родов Галина Яновна имела осложнения, а ожоги превратились в глубокие раны. Однако она ни разу не пожалела, что не послушала советов врачей и все же родила Михаила Хому. Щемящую и незаурядную историю артист решил рассказать, чтобы каждый задумался, насколько мамы часто идут на жертвы и какую силу духа имеет его матушка.

"Эту историю я хотел рассказать всем людям, чтобы знали, какая моя мама сильная, упрямая и сделала в свое время такой важный выбор для себя и для меня – сохранила мою жизнь. Спасибо, моя родная, за все, что я имею в жизни!" – растрогал Дзидзьо.