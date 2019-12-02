Они не были суровыми, – Лили-Роуз Депп откровенно рассказала о звездных родителях

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Лили-Роуз Депп / www.gettyimages.com

Амбассадор Chanel и модель Лили-Роуз Депп похвалила своих известных родителей – Джонни Деппа и Ванессу Паради – за снисходительное воспитание, когда в новом интервью она обсуждала их актерские шаги.

Об этом пишет издание Daily Mail. Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради призналась, что ее известные отец и мать "не были суровыми", поэтому в детстве не было ни одной причины для скандалов и противостояний.

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Мои родители были не очень строгие. Они всегда доверяли мне быть независимой и принимать собственные решения. И не было причин для моего недовольства и протеста,
– отметила модель.

Актриса Лили-Роуз, которая снялась в историческом фильме "Король", также заговорила о важности поддержки "частной" личной жизни. 20-летняя девушка призналась, что она обычно предпочитает "остаться дома", чем развлекаться на вечеринках в клубах.


Лили-Роуз Депп / Getty Images

46-летняя Ванесса и 56-летний Джонни, были в долговременных отношениях с 1998 по 2012 год, и они воспитывают дочь Лили-Роуз и 17-летнего сына Джека.


Джонни Депп и Ванесса Паради, 1999 год / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Звездные мамы Звездные дети Джонни Депп Новости LifeStyle LifeStyle
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