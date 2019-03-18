Они очень любят друг друга, – Джордж Клуни рассказал об отношениях Меган Маркл и принца Гарри

Знаменитый голливудский актер снова вступился за принца Гарри и Меган Маркл в эфире утреннего шоу. Джордж Клуни не переставал восторгаться герцогиней Сассекской, а также рассказал об истинных чувствах, которые переполняют ее и ее мужа.

Близкому другу Меган Маркл и принца Гарри не впервые приходится защищать их перед представителями СМИ. Недавно Джордж Клуни вступился за герцогиню Сассекскую, сравнив ее с принцессой Дианой. На днях актер стал гостем телевизионной программы Good Morning Britain и снова прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг королевской пары.

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Джордж Клуни в очередной раз добавил, что его очень огорчает отношение западных СМИ к Меган Маркл.

Думаю, несправедливо, что журналисты без всякого весомого повода набрасываются на них. Нечестно травить Меган за то, что она просто живет своей жизнью,

– заявил голливудский актер.

После этого он заверил, что старается оставаться в стороне от критики, слухов и негатив, но приходит момент, когда злость уже тяжело держать внутри. Также Джордж Клуни добавил несколько слов про внутренний мир герцогини, которую он хорошо знает лично.

Меган невероятно добрая, она хорошо образована и вообще умница, и они с принцем Гарри очень любят друг друга,

– заверил Джордж Клуни.



Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @hellomag