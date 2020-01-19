Они разрушают монархию, удешевляют ее, – отец Меган Маркл отметился острым комментарием

В Великобритании не прекращают обсуждать скандальное решение принца Гарри и Меган Маркл сложить свои королевские обязанности. И если Ее Величество Елизавета II поддержала герцогов в этом, то отец американки не принимает такого хода событий.

Как передает Metro, Томас Маркл снялся в документальном фильме для телеканала 5 News. Во время общения с журналистами он не скрывал своего отчаяния и заявил, что не понимает решения дочери и принца Гарри, ведь еще со дня свадьбы они знали, на что идут. Поэтому герцоги Сассекские, по словам Томаса Маркла, не могут отказываться от обязательств перед Букингемским дворцом, потому что так они уменьшают и ослабляют мощь монархии.

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Когда они поженились, они взяли на себя обязательства, и должны быть частью монархии и представлять ее. И было бы глупо для них этого не делать. Это одна из самых больших их ошибок, сделанных когда-либо. Они разрушают монархию, удешевляют ее, делают ее потрепанной... Они не должны этого делать,

– заявил Томас Маркл.

Кроме этого, мужчина заявил, что теперешняя Меган – не та девочка, которую он когда-то воспитывал. Она воплотила мечту миллионов женщин в мире и стала женой принца. Однако теперь, как убеждает Томас Маркл, герцогиня Сассекская разрушает все вокруг.

"Меган и Гарри отделяются от королевской семьи... И это неутешительно, ведь она на самом деле воплотила мечту каждой девочки. Все хотят стать принцессой, а она получила это, и теперь выбрасывает. Меня это смущает", – добавил он в интервью.

В то же время брат Меган Маркл признался, что его отца все еще не покидает надежда на встречу с маленьким внуком – Арчи Гаррисоном. Однако сам Томас верит в эту возможность все меньше. Герцоги Сассекские, по правилам королевской семьи, воздерживаются от каких-либо комментариев.

Что известно о заявлении принца Гарри и Меган Маркл

После рождественско-новогодних праздников, 8 января, герцоги Сассекские объявили, что хотят сложить свои королевские обязанности. Принц Гарри и Меган Маркл пояснили в публичном заявлении, что стремятся дистанцироваться от монарха и жить на собственные средства, не используя деньги налогоплательщиков. Жить они планируют на две страны – Великобританию и Канаду, поэтому попросили оставить для них Фрогмор-хаус. Кроме этого, Гарри и Меган намерены запустить благотворительные проекты и оставаться патронами нескольких организаций. По данным СМИ, Меган Маркл хочет уйти в моду и озвучивать мультфильмы Disney. А вот принц Гарри претендует на высокую должность в Канаде.

Для королевской семьи решение герцогов Сассекских стало таким же неожиданным, как и для общественности. После длительных обсуждений и оценки последствий Елизавета II обнародовала свое окончательное решение в этом деле. Случилось это вечером 18 января.

Ее Величество поддержала Гарри и Меган, однако выдвинула свои требования. В частности, герцоги Сассекские: