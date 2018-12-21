Они стали еще круче: в сети появился трейлер к фильму "Люди в черном: Интернешнл"

Три предыдущих части культовой киноленты получили огромный успех и заставили своих поклонников довольно долго ждать продолжение истории о крутых агентах. Четвертая часть фильма "Люди в черном: Интернешнл" открыла несколько секретов, показав официальный трейлер.

Официальный трейлер к фильму "Люди в черном: Интернешнл" кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала на своем YouTube-канале.

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Новая часть об агентах, которые стали еще круче, поразит актерским составом. Однако для поклонников Уилла Смита и Томми Ла Донса, которые играли агентов Джея и Кея, будет неутешительная новость. Голливудские актеры не снимались в четвертом эпизоде ​​"Людей в черном". В интернациональной части появятся новые разведчики – Эйч и Эм (Н и М), роли которых будут исполнять Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

По сюжету фильма, эта часть станет так называемым перезапуском, однако, несмотря на новых героев и актерский состав, фильм не будет пренебрегать предварительным эпизодами. Но события будут разворачиваться в другом месте, не будут связаны с трилогией Барри Сонненфельда. К слову, режиссером четвертой части стал Фелик Гэри Грей.

Смотреть трейлер к фильму "Люди в черном: Интернешнл" (видео):