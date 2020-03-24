Онкобольная Шеннен Доэрти рассказала о потере близкого человека

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая уже несколько лет борется с онкоболезнью, рассказала поклонникам о потере. На днях умерла ее близкая подруга Дебора.

Как Шеннен Доэрти рассказала поклонникам в сети, с Деборой она была знакома больше 28 лет. Подругами они стали еще в школьные годы, поэтому вместе пережили немало особых моментов в жизни – болезненные разрывы с парнями, первые поездки за границу, вечеринки и торжественные события. Поэтому Шеннен Доэрти не сдерживала отчаяния от потери.

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"Это была дружба с первого взгляда. Дружба, которая за 28 лет пережила, выросла и лелеяла нас обоих... Разлуки, слезы и смех. Мы танцевали на столах по всему миру. Я была дружкой на ее свадьбе с любовью ее жизни Крейгом. Мы плакали, когда она позвонила и сказала мне, что беременна своей невероятной дочкой Оливией. Мы ходили вместе в одну школу. Мы вместе работали на одном шоу. Мы выросли... Все вместе", – поделилась Шеннен Доэрти.

По словам актрисы, даже лечение они проходили вместе. Деборе, как и Шеннен Доэрти, поставили диагноз рак. На протяжении 4 лет они боролись с недугом.

"Мы были более чем лучшими подругами. Мы были сестрами. Связаны между собой Вселенной, самими нашими сущностями, которые узнали друг друга мгновенно. Деб, я надеюсь, что ты снова танцуешь на столах, пьешь текилу и играешь в нарды с Богом. Я всегда буду скучать по тебе, твоим советам, твоему смеху, твоей откровенности. Я буду так скучать по тебе", – добавила Шеннен Доэрти.

Как известно, в начале февраля 2020 года Шеннен Доэрти публично заявила, что у нее четвертая, последняя стадия рака. Актриса призналась, что это было большим испытанием решиться написать об этом в сети. Еще труднее было рассказать о диагнозе близким, которые ее поддерживают.

Сначала Шеннен Доэрти держала в секрете детали своего лечения, однако впоследствии решила рассказать поклонникам свою историю. Актриса так старается показать, что каждому нужно заботиться о своем здоровье и проходить регулярные обследования. Поэтому и новость о потере может быть своеобразным призывом к обследованию.