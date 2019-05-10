"Оно: Часть вторая": в сети появился первый долгожданный трейлер

После огромного успеха фильма "Оно: Часть первая" Андреса Мускетти, который был выпущен в 2017 году по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, фанаты дождались продолжения истории. Первый трейлер "Оно 2", или "Оно: Часть вторая" (It: Chapter Two) уже появился в сети.

Трехминутный видеоролик с кадрами будущего фильма появился на YouTube-канале Warner Bros. Pictures 9 мая. С момента публикации его посмотрели более 10 миллионов раз.

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Оно 2: смотреть первый трейлер 2 части фильма онлайн

В новой киноленте "Оно 2" съемочная команда покажет, как разворачиваются события через 27 лет после первой картины, где герои встретились с Пеннивайзом. Жизнь уже взрослых героев прерывает странный телефонный звонок, после чего старые друзья из "Клуба неудачников" решают снова встретиться.

Съемками нового фильма занялся Андрес Мускетти, ставший автором первой части, а работа над лентой началась в июне 2018 года. В "Оно: Часть вторая" снялись Джеймс Макэвой, Джейден Либерер, Джессика Честейн, София Лиллис, Джей Райан, Джереми Рэй Тэйлор, Билл Хейдер и другие.

Мировая премьера фильма "Оно 2" запланирована на 6 сентября 2019 года, а в Украине его смогут увидеть днем ​​ранее – 5 сентября. Добавим, что первая часть "Оно" получила огромный успех – при скромном бюджете в 35 миллионов долларов, лента получила почти 700 миллионов долларов кассовых сборов.