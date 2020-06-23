Оперный театр в Барселоне открылся после длительного карантина. Музыканты сыграли невероятный концерт для растений для того, чтобы показать насколько зрители важны для артистов.

Барселонский большой оперный театр "Лисеу" возобновил работу после 3-месячного карантина. Первый концерт после длительного перерыва музыканты провели для растений. Удивительные фото быстро разлетелись по сети и вызвали восхищение у пользователей.

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На выступлении присутствовали почти 2 300 растений в горшках. Их разместили на зрительские места и полностью заполнили зал. Во время концерта артисты исполнили произведение итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини "Хризантемы". Люди могли насладиться невероятным действом в онлайн-режиме.

Музыканты таким образом стремились показать, насколько для них важны зрители. Также они ставили цель обдумать ситуацию, в которой оказалось человечество из-за пандемии коронавируса.

В то время, когда большая часть человечества находится в замкнутых пространствах и вынуждена отказаться от движения, природа подкралась вперед, чтобы занять места, которые мы уступили,

– отметил художественный руководитель театра.

Оперный театр в Барселоне провел концерт для растений / Фото: Getty Images

В Барселоне сыграли концерт для растений / Фото: Getty Images

Оперный театр "Лисеу" в Барселоне / Фото: Getty Images

После концерта все растения передадут настоящим героям нашего времени – врачам, которые помогают бороться с COVID-19 и спасают тех, кто заразился коронавирусом. Это будет маленькая благодарность для медработников, которые работают не покладая рук.