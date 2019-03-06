Опра Уинфри взяла интервью у героев скандального фильма, которые обвиняли Джексона в педофилии

Знаменитая американская телеведущая и интервьюер Опра Уинфри пригласила в свою студию героев скандального фильма, о которых в последнее время говорят все поклонники творчества Майкла Джексона. Двое мужчин, которые снялись в документальной ленте о поп-короле, рассказывая о его домогательствах, согласились обсудить историю, о которой идет речь в фильме "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland).

Скандальный фильм документального жанра о Майкле Джексоне вышел на большой экран телеканала НВО в начале марта. Впервые кинолента привлекла к себе бурное внимание после представления на фестивале Sundance, который проходил в конце января в городе Парк-Сити.

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Именно тогда получили огласку откровенные признания двоих взрослых мужчин, которые в детстве подверглись насилию от Майкла Джексона. Несмотря на категорические возражения и даже иски в суд родственников умершего, мужчины не отказываются от своих слов. Чтобы пообщаться с ними об истории, Опра Уинфри пригласила их в студию своей программы, видео с которой опубликовала на YouTube-канале.

Все присутствующие, которых ведущая пригласила на эфир, в определенный момент жизни были жертвами насилия. Перед ними Вад Робсон и Джеймс Сейфчак рассказали о том, что им пришлось пережить в ранние годы.

Как отметил 36-летний Вад Робсон, тогда он не понимал, что стал жертвой насилия, а 40-летний Джеймс Сейфчак добавил, что его Майкл Джексон запугивал, аргументируя это плохими последствиями.

Опра Уинфри спросила у героев программы, простили ли они своих матерей за то, что те смело отпускали их в дом к поп-короля.

Нет. Сейчас я стараюсь научиться общаться с мамой, пытаюсь убедить ее обратиться за помощью. Если ты не можешь помочь себе, то не можешь помочь и другим. Ей нужно работать над своими проблемами, чтобы понять, что произошло,

– сказал Джеймс Сейфчак.

Смотреть интервью Опры Уинфри с героями фильма о Майкле Джексоне: видео

Смотреть интервью Опры Уинфри с героями фильма о Майкле Джексоне: видео

Смотреть интервью Опры Уинфри с героями фильма о Майкле Джексоне: видео

Смотреть интервью Опры Уинфри с героями фильма о Майкле Джексоне: видео

Смотреть интервью Опры Уинфри с героями фильма о Майкле Джексоне: видео