Организаторы премии Оскар-2020 изменили правила и переименовали категории

Всего несколько недель назад таблоиды перестали сверкать заголовками про Оскар-2019, как Американская академия напомнила, что уже нужно готовиться к следующей, 92-й, церемонии награждения. Организаторы Оскар-2020 объявили о дате проведения премии и обновленных правилах.

Церемония награждения Оскар-2019 удивила номинантов и фанатов премии отсутствием ведущих, поскольку все предыдущие годы лауреатов объявляли утвержденные руководители. Как сообщается на официальном сайте Американской киноакадемии, Оскар-2020 также удивит поклонников и номинантов престижной кинопремии.

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Организаторы церемонии сообщили о некоторых обновлениях в названиях категорий. Так, номинация "Лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) будет называться "Международный художественный фильм" (International Feature Film). В Американской киноакадемии обосновали такое решение тем, что слово "иностранный" является устаревшим, поэтому было принято его заменить.

Также в источнике отметили, что в категории "Грим и прически" увеличат количество фильмов с трех до пяти, а шорт-лист – с семи до десяти. А киноленты, которые будут претендовать на статуэтки в номинациях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм" могут быть показаны только в Лос-Анджелесе, где проходит премия Оскар, или в Нью-Йорке.

Также для борьбы за звание "Лучшего анимационного фильма" кинокартины не обязательно должны быть показаны на больших экранах в течение года.