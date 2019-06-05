Организаторы "Украинской песни" признались, будут ли среди хедлайнеров российские гастролеры

17 августа во Львове состоится одно из самых громких светских событий – фестиваль "Украинская песня / Ukrainian Song Project". Организаторы усиленно готовятся к проведению мероприятия и уже раскрыли несколько деталей относительно хедлайнеров фестиваля. В частности, журналистам LifeStyle 24 удалось узнать, выйдут ли на сцену телепроекта российские гастролеры.

Как утверждает генеральный продюсер проекта Тарас Курчик, перед началом шоу все артисты, которые подают свои заявки, проходят тщательную проверку. Да, представители "Украинской песни" знакомятся не только с репертуаром вокалистов, но и местом проведения их выступлений. Поэтому российские гастролеры ни в коем случае не выйдут на сцену фестиваля.

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Проект "Украинская песня" в первую очередь является социальным и имеет свое наполнение. Это национальный контент... Артист – это своеобразный производитель продукта и мы должны его поддерживать и давать возможности. Но одновременно мы выступаем за чистоту этого продукта: и в музыке, и в мыслях. Поэтому у нас есть жесткие ограничения, мы следим за тем, кто и где гастролирует и тогда делаем выводы,

– заявил Тарас Курчик.

В то же время представители "Украинской песни" поспешили объявить двух других хедлайнеров фестиваля. Ими стали певица Тина Кароль и звезда YouTube Jerry Heil, которая получила всеукраинскую славу после трека "Охрана-отмена". Кроме этого, на сцену "Украинской песни" выйдут группа "Без обмежень", MELOVIN и польская группа ENEJ. Для зарубежных артистов остается неизменным правило – они должны записать хотя бы одну украиноязычную песню.

"Главная задача "Украинские песни" – найти ту молодежь, заинтересовать ее, дать ту надежду, что их продукт будет услышан, и наш телепроект позволит им найти продюсера, свою аудиторию, открыть талант. Не надо кричать: "Стадион, так стадион", а действительно делать качественную украинскую музыку. В то же время для нас очень важно, чтобы даже группы, которые приедут из другого государства, выполнили по крайней мере одну песню на украинском языке. В прошлом году была польская группа Chemi, которые перевели песню "Герой" с английского. Этот трек получил бешеную популярность, он стал звучать на многих радиостанциях", – отметил Тарас Курчик.

В то же время организаторы фестиваля "Украинская песня" уверяют, что учли все недостатки предыдущего года и пытаются их исправить. В частности, речь идет о затяжных паузах между выступлениями артистов.

"Мы сделали определенные выводы и обязательно исправим ошибки: были временные расстояния между выступлениями артистов. Понимаем, что это людей, пришедших на фестиваль, немного напрягало. Поэтому следующий концерт не закончится в 2:30 ночи. Будем ставить определенные рамки и в организационные моменты будем просчитывать", – добавил Тарас Курчик.