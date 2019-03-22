Орландо Блум продает свой особняк после помолвки с Кэти Перри: цена дома 9 миллионов долларов

30 Читати новину українською
Орландо Блум продает дом за 9 миллионов долларов
Орландо Блум продает дом за 9 миллионов долларов / variety.com

Британский актер Орландо Блум решил продать свой "холостяцкий" особняк в Беверли-Хиллз через месяц после помолвки с певицей Кэти Перри. Звезда "Пиратов Карибского моря" оценил недвижимость в 9 миллионов долларов.

Звездная пара обручилась на День всех влюбленных и сообщила об этом на страницах в социальных сетях. Сразу после этого Кэти Перри удалось продать свой особняк, который никто не покупал в течение трех лет. Теперь ее избранник Орландо Блум решил продать свой дом, в котором провел почти два года своей холостяцкой жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также: Оскароносная Эмма Стоун продает роскошный особняк стоимостью в 4 миллиона долларов: фото дома

Поместье в Беверли-Хиллз площадью 370 квадратных метров расположено в самом престижном и дорогом районе на склонах гор Санта-Моника. Орландо Блум купил его почти два года назад у знаменитого мексиканского архитектора Мигеля Анхеля Арагонеса за 7 миллионов долларов.

В доме расположены четыре спальни, большая гостиная, кухня-столовая и четыре ванные комнаты. За время владения имением Орландо Блум изменил вид заднего двора, встроив на нем открытый бассейн, SPA и зону барбекю. После проведения строительно-ремонтных работ актер оценил недвижимость в 8,9 миллиона долларов.

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орладно Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

Будинок Орландо Блума
Дом Орландо Блума / Variety

blog_ava
"Слуга народа 3": дата премьеры и сюжет популярного сериала
сегодня
39316
Теги: Голливуд LifeStyle Новости недвижимости мира Новости недвижимости Звездная недвижимость
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 марта
21 марта 20:07 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 марта
164
День поэзии: Леона Вишневская о чувствах, любви и отношениях
21 марта 15:23 День поэзии: Леона Вишневская о чувствах, любви и отношениях
47
10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
21 марта 12:30 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
275
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
21 марта 10:30 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1602
"Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей
20 марта 21:00 "Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей
Марта Вересюк 871
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук