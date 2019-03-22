Орландо Блум продает свой особняк после помолвки с Кэти Перри: цена дома 9 миллионов долларов

Британский актер Орландо Блум решил продать свой "холостяцкий" особняк в Беверли-Хиллз через месяц после помолвки с певицей Кэти Перри. Звезда "Пиратов Карибского моря" оценил недвижимость в 9 миллионов долларов.

Звездная пара обручилась на День всех влюбленных и сообщила об этом на страницах в социальных сетях. Сразу после этого Кэти Перри удалось продать свой особняк, который никто не покупал в течение трех лет. Теперь ее избранник Орландо Блум решил продать свой дом, в котором провел почти два года своей холостяцкой жизни. Об этом сообщает издание Variety.

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Поместье в Беверли-Хиллз площадью 370 квадратных метров расположено в самом престижном и дорогом районе на склонах гор Санта-Моника. Орландо Блум купил его почти два года назад у знаменитого мексиканского архитектора Мигеля Анхеля Арагонеса за 7 миллионов долларов.

В доме расположены четыре спальни, большая гостиная, кухня-столовая и четыре ванные комнаты. За время владения имением Орландо Блум изменил вид заднего двора, встроив на нем открытый бассейн, SPA и зону барбекю. После проведения строительно-ремонтных работ актер оценил недвижимость в 8,9 миллиона долларов.



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety



Дом Орландо Блума / Variety