"Оскар 2019": актеры "Мстителей" могут получить особые роли на престижной церемонии

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Актеры "Мстителей" могут стать ведущими "Оскар 2019"
Актеры "Мстителей" могут стать ведущими "Оскар 2019" / www.denofgeek.com

Остается все меньше времени до 91 церемонии вручения кинопремии "Оскар". Грандиозное шоу прогремит на весь свет 24 февраля, а организаторы мероприятия еще не определились, кто именно выйдет на сцену в роли ведущего. В то же время в СМИ ходят слухи, что актеры "Мстителей" получили престижное предложение.

Как известно, подготовка к "Оскар 2019" отметилась скандалом. Впервые за 30 лет шоу осталось без ведущего. Комик и актер Кевин Харт внезапно отказался от работы из-за гомофобных публикаций в Twitter. Чтобы не спровоцировать волну возмущения ЛГБТ-сообщества, он просто решил не выходить на сцену "Оскара".

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Организаторы шоу торопливо начали искать замену Кевину Харту. По информации The Hollywood Reporter, ведущими церемонии "Оскар 2019" могут стать актеры супергеройской франшизы "Мстители".

Представители кинопремии пока не комментируют, или инсайдерская информация издания верна. Кроме этого, не разглашаются детали о готовящемся шоу, в частности, кто именно из голливудских "Мстителей" может провести престижную церемонию. По словам инсайдеров, развлекать гостей во время шоу, вероятно, будут несколько актеров, которые по очереди будут выходить на сцену.

"Оскар 2019": актеры "Мстителей" могут стать ведущими премии / The Hollywood Reporter

Отметим, что в 2013 году герои Marvel имели такой опыт. Голливудские актеры участвовали в церемонии награждения "Оскар". В частности, среди них были Роберт Дауни младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Джереми Реннер, Сэмюэл Л. Джексон.

Что известно о церемонии "Оскар 2019"? 91 церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов кинопремии пройдет почти месяцем ранее – 22 января. В лонг-лист претендентов на премию "Оскар" вошло две украинские ленты: "Переломный момент: Война за демократию в Украине" Олеся Санина и Марка Харриса в категории "Лучший документальный фильм" и фильм "Донбасс" Сергея Лозницы в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Оскар-2019
Источник: 24 Канал
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