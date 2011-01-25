Оскар 2019: какие фильмы и актеры имеют больше всего шансов получить заветную статуэтку

Сразу после объявления претендентов на победу в главной кинопремии мира, эксперты стали определять потенциальных обладателей золотых статуэток.

Лидерство по количеству номинаций разделили фильмы "Рим" и "Фаворитка". Каждый из них претендует на 10 статуэток. Далее идут музыкальный римейк "Звезда родилась" и политическая драма "Власть" – по 8 номинаций. "Черная пантера" поборется за 7 номинаций, в том числе за "Лучший фильм", что станет прецедентом среди супергеройских фильмов.

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Шорт-лист киноакадемии известен и уже есть возможность сравнить шансы всех номинантов. Вероятность победы того или иного претендента представили аналитики "Фаворит Спорт".

Лучший фильм

В этой номинации лидирует фильм "Рим" с коэффициентом 1.90. У основного конкурента по количеству номинаций – кинокартины "Фаворитка", коэффициент 10.0, как и у нашумевшего фильма о группе QUEEN – "Богемская рапсодия". Более высокие шансы на победу у фильмов "Зеленая книга" – 5.00 и "Звезда родилась" – 7.00.

Лучший режиссер

С коэффициентом 1.10 уверенную победу может одержать Альфонсо Куарон за фильм на испанском языке "Рим". Спайк Ли и его" Черный куклуксклановец", по мнению аналитиков, может победить с коэффициентом 15.00. Менее вероятны шансы, судя по коэффициентам в 20.0, у Адама Маккея ("Власть"), Павла Павликовского ("Холодная война") и Йоргоса Лантимоса ("Фаворитка").

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Лучший актер

Наибольшие шансы на победу в этой категории эксперты отдают Рами Малеку (Фредди Меркьюри в "Богемская рапсодия") и Кристиану Бэйлу (Дик Чейни в "Власть") с одинаковым коэффициентом 2.20. Тройку замыкает Брэдли Купер и его роль Джексона Мейна в "Звезда родилась" – 7.00. Гораздо менее вероятно, что статуэтка достанется Уиллему Дефо за работу в "Ван Гог. На пороге вечности" – 35.00.

Лучшая актриса

В лидерах Гленн Клоуз за роль Джоан Каслман в фильме "Жена" – коэффициент 1.40. Следом идет Оливия Колман и ее работа в "Фаворитке" (королева Анна) с коэффициентом 4.50. Вероятность победы Леди Гаги и ее Элли в нашумевшем римейке "Звезда родилась" отражены с коэффициентом 5.00.

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Лучший актер второго плана

В этой номинации победу, вероятнее всего, получит Махершала Али за роль в "Зеленой книге" – 1.25. Ближайшие конкуренты – Ричард Грант и его работа в ленте "Сможете ли вы меня простить?" – коэффициент 5.00. И Сэм Эллиотт в "Звезда родилась" – 7.00.

Лучшая актриса второго плана

Статуэтка, судя по прогнозам, должна достаться Реджине Кинг за фильм "Если Бил-стрит могла бы заговорить" – коэффициент 1.50. Чуть меньшая вероятная победы Эми Адамс из "Власти" – 2.70. Третье место в рейтинге разделили героини фильма "Фаворитка" Рейчел Вайс и Эмма Стоун (обе с коэффициентом 15.00).

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Эксперты назвали своих фаворитов. Подтвердятся ли их прогнозы – узнаем совсем скоро. Напомним, 91-я церемония вручения кинопремии Оскар пройдет 24 февраля 2019 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.