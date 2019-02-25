Оскар-2019: Кьяра Ферраньи, Дженнифер Лопес и другие поразили роскошными образами на after party

После проведения 91-й церемонии награждения Оскар-2019 немало знаменитостей традиционно отправились на послеоскаровскую вечеринку. Среди гостей светского мероприятия сияли Кьяра Ферраньи, Дженнифер Лопес, Рози Хантингтон-Уайтли и другие звезды шоу-бизнеса.

Согласно традициям проведения церемонии Оскар голливудские знаменитости и другие звезды мирового шоу-бизнеса блистали не только перед кинотеатром "Долби", но и на легендарной вечеринке журнала Vanity Fair. Внимание папарацци было приковано не только к Леди Гаге, на шее которой блестело драгоценное ожерелье от Tiffany & Co, но и к другим знаменитостям и их нарядам.

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Так, на after party Оскар-2019 засветилась Рози Хантингтон-Уайтли со своим возлюбленным Джейсоном Стэтхэмом. Она надела роскошное серебристое платье от Versace с распоркой от бедра, дополнив образ босоножками в тон.

Также на вечеринке появилась Дженнифер Лопес, которая была удостоена вручать статуэтку на церемонии вместе с Крисом Эвансом. Для второго светского выхода звезда надела черное платье с синим блестящим омбре от Zuhair Murad.

Не смогла не привлечь внимание всемирно известная итальянская модель Кьяра Ферраньи, которая за несколько дней до проведения церемонии Оскар-2019 обсуждала со своими поклонниками, какое платье ей одеть. Звезда выбрала пышное красное платье от Giambattista Valli с ассиметричной длиной: позади Кьяры тянулся длинный шлейф, а спереди виднелись ее стройные ножки. Кроме них на after party присутствовали Джессика Альба, Крисси Тейген с Джоном Леджендом, Приянка Чопра с Ником Джонасом и другие звезды.