Оскар-2019: Леди Гага примерила эффектное черное платье для торжественного мероприятия

Американская певица и актриса Леди Гага приехала на красную дорожку церемонии Оскар-2019. Знаменитость является одной из претенденток на золотую статуэтку, поэтому к ней приковано немалое внимание фотографов и гостей кинособытия.

Весь мир затаил дыхание перед торжественным награждением лучших актеров премией Оскар-2019. Знаменитые киноактеры приехали в Лос-Анджелес, где проходит феерическое шоу.

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Не обошла вниманием светское мероприятие и претендентка на победу в номинации "Лучшая актриса года" Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась". На красной дорожке она появилась сама, без экс-возлюбленного Кристиана Карино.

Актриса предстала в черном стильном платье от Alexander McQueen с оригинальным кроем. Наряд Леди Гага дополнила черными перчатками и украшениями. Элегантная прическа и макияж завершили ее эффектный look.

В зале звезда заняла место рядом со своим голливудским партнером в фильме "Звезда родилась" Брэдли Купером. Актер, который тоже претендует на престижную статуэтку, пришел на церемонию в сопровождении своей очаровательной супруги – модели Ирины Шейк.