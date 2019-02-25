Оскар-2019: Леди Гага примерила эффектное черное платье для торжественного мероприятия

12 Читати новину українською
Оскар-2019: Леди Гага на церемонии
Оскар-2019: Леди Гага на церемонии / Twitter / @THR

Американская певица и актриса Леди Гага приехала на красную дорожку церемонии Оскар-2019. Знаменитость является одной из претенденток на золотую статуэтку, поэтому к ней приковано немалое внимание фотографов и гостей кинособытия.

Весь мир затаил дыхание перед торжественным награждением лучших актеров премией Оскар-2019. Знаменитые киноактеры приехали в Лос-Анджелес, где проходит феерическое шоу.

Читайте также: Оскар-2019: хронология объявления победителей

Не обошла вниманием светское мероприятие и претендентка на победу в номинации "Лучшая актриса года" Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась". На красной дорожке она появилась сама, без экс-возлюбленного Кристиана Карино.

Актриса предстала в черном стильном платье от Alexander McQueen с оригинальным кроем. Наряд Леди Гага дополнила черными перчатками и украшениями. Элегантная прическа и макияж завершили ее эффектный look.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MTV (@mtv)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iHeartLatino (@iheartlatino)

В зале звезда заняла место рядом со своим голливудским партнером в фильме "Звезда родилась" Брэдли Купером. Актер, который тоже претендует на престижную статуэтку, пришел на церемонию в сопровождении своей очаровательной супруги – модели Ирины Шейк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

blog_ava
Скандал с Анной и Марией Опанасюк на Евровидении: оккупанты зовут певиц обратно в Крым
24 февраля
544
Теги: Оскар-2019 Награды Музыка Голливуд Леди Гага LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За кого вы будете болеть на Оскаре: топ-6 опросов в главных номинациях
24 февраля 15:23 За кого вы будете болеть на Оскаре: топ-6 опросов в главных номинациях
447
Оскар-2019: список номинантов престижной премии
24 февраля 13:05 Оскар-2019: список номинантов престижной премии
30194
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3590
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
9820
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 358
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук