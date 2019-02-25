Оскар-2019: Рами Малек стал лучшим актером

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Победитель Оскар 2019 в номинации Лучший актер - имя
Оскар-2019: лучший актер года / Фото из открытых источников

В Голливуде назвали обладателей престижных кинонаград – Оскар-2019. Многие голливудские красавцы мечтали получать желаемую статуэтку в номинации "Лучший актер", однако победил.... Именно он талантливо сыграл главную роль в фильме.....

По традиции, 91-я церемония вручения премий Оскар-2019 отгремела в Dolby Theatre, что в Лос-Анджелесе. Голливудские звезды приехали в концертный зал, чтобы поддержать своих коллег и побороться за главную кинопремию. Организаторы шоу сумели поразить звездных гостей, вручив статуэтки Оскар на потрясающе красивой сцене.

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Немалое внимание зрителей было приковано к одной из главных категорий кинопремии – "Лучший актер". Обладателем награды стал Рами Малек, который отлично сыграл в фильме "Богемская рапсодия" / Bohemian Rhapsody.

Рами Малек сумел обойти 4 голливудских коллег, которые тоже претендовали на награду Оскар-2019. В частности, Кристиана Бейла ( "Власть" / Vice), Брэдли Купера ( "Рождение звезды" / A Star Is Born), Виллема Дефо ( "Ван Гог. На пороге вечности" / At Eternity's Gate), Вигго Мортенсен ( "Зеленая книга" / Green book). 

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"Богемская рапсодия" стремительно завоевала весь мир. Создатели фильма умело показали историю британской рок-группы Queen от начала ее основания до грандиозного выступления на концерте Live Aid в 1985 году. Тогда на выступлении присутствовали легендарные фигуры, в частности, принц Чарльз и очаровательная принцесса Диана. Фильм построен не только вокруг фигуры фронтмена Фредди Меркьюри, но и самого коллектива, который часто находился на грани распада из-за творческих разногласий и особенностей характера каждого из музыкантов.

Главную роль в "Богемской рапсодии" сыграл 37-летний актер Рами Малек, который является потомком египетских эмигрантов. Он настолько мастерски перевоплотился во Фредди Меркьюри, что вызвал восхищение у всего мира.

Фильм "Богемская рапсодия": смотрите видео трейлера

 

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Теги: Голливуд Оскар-2019 Награды LifeStyle Новости LifeStyle Оскар Кино
Источник: LifeStyle 24
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