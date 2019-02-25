Оскар-2019: "Зеленая книга" стал лучшим фильмом

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Оскар 2019: номинация Лучший фильм - победитель номинации Лучший фильм года
Оскар-2019: лучший фильм года / LifeStyle 24

Самое ожидаемое событие года – 91 церемония награждения премиями Оскар состоялась этой ночью. В номинации "Лучший фильм года" победил фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.

Премия Оскар-2019 состоялась в одном из лучших торжественных театров мира – Dolby Theatre. Среди 24-х заявленных номинаций в мире кинематографа больше всего ожидают на объявление победы в категории "Лучший фильм года". Именно в этой номинации представители Американской академии киноискусств оценивают работу всей съемочной команды – от режиссеров и актеров до костюмеров и операторов.

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В одной из главных категорий – "Лучший фильм года" – победу одержала лента "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.

Смотреть трейлер фильма "Зеленая книга"

Всего на престижную награду претендовали 8 кинокартин: "Черная пантера" (Black Panther) режиссера Райана Куглера; "Черный куклусклановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли; "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера; "Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантимоса; "Зеленая книга" (Green book) Питера Фаррелли; "Рим" (Roma) Альфонсо Куарона; "Звезда родилась" (A Star Is Born) Бредли Купера; "Власть" (Vice) Адама МакКея.

 

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Оскар-2019: хронология объявления победителей
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Теги: LifeStyle Оскар-2019 Награды Голливуд Новости LifeStyle Оскар Кино
Источник: LifeStyle 24
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