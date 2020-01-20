Оскар-2020: букмекеры назвали потенциальных лауреатов престижной премии
Подготовка к "Оскару-2020" – 98%. Недавно Американская академия киноискусства назвала имена номинантов, а теперь букмекеры делают свои прогнозы относительно лауреатов премии в каждой из категорий.
Прогнозы относительно победителей "Оскара-2020", который пройдет в театре "Долби" уже 9 февраля, появились на сайте Parimatch.
К теме: Какой фильм по вашему мнению заслуживает "Оскар-2020": опрос
Как отмечается в источнике, победу в самой желанной категории "Лучший фильм", скорее всего, получит лента Сэма Мендеса "1917". На ее победу букмекеры дают коэффициент 1.70. Далее разместилась работа Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с коэффициентом 3.50. А на третьем месте фильм Пон Чжун Хо "Паразиты". Его коэффициент 4.50.
На триумф фильма Мартина Скорсезе под названием "Ирландец" дают наименьший коэффициент – 13.0, а вероятность победы нашумевшего "Джокера" от Тодда Филлипса оценивается в 14.0.
Далее номинированные картины разместились так:
"Брачная история" – 24.5
"Колик Джоджо" – 38.0
"Маленькие женщины" – 65.0
"Аутсайдеры" ("Ford против Ferrari") – 80.0
В номинации "Лучшая мужская роль" безоговорочным фаворитом является Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в "Джокере". На то, что он получит желаемую золотистую статуэтку, прогнозисты дают коэффициент 1.15. А вот победа Адама Драйвера, который сыграл в "Брачной истории", в этой категории оценивается в 6.00.
Следующие номинанты разместились так:
Антонио Бандерас ("Боль и слава") – 25.0
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде") – 35.0
Джонатан Прайс ("Два Папы") – 30.0
"Однажды в Голливуде": трейлер на украинском смотреть онлайн
Фавориткой в номинации "Лучшая женская роль" является Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в кинокартине "Джуди". Ее коэффициент 1.20. Успех Скарлетт Йоханссон за роль в "Брачной истории" оценивается в 6.00.
Другие претендентки на победу разместились так:
Синтия Эриво ("Гарриет") - 10.0
Сирша Ронан ("Маленькие женщины") – 21.0.
По мнению букмекеров, триумф в номинации "Лучшая режиссура" также достанется фильму "1917" и Сэму Мендесу. Его коэффициент 1.70. Неплохие шансы на победу имеет также корейский режиссер Пон Чжун Хо и его лента "Паразиты". Их оценили в 3.00. Зато творение культового режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" оценивается в 6.50. Наименьшие шансы на победу имеют фильмы Мартина Скорсезе "Ирландец" – 7.50 и Тодда Филлипса "Джокер" – 25.0.
Следующие прогнозы букмекеров относительно победителей "Оскара-2020" розсмістилися так:
"Лучшая мужская роль второго плана":
Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") – 1.12
Джо Пеши ("Ирландец") – 8.50
Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству") – 14.5
Аль Пачино ("Ирландец") – 14.5
Энтони Хопкинс ("Два Папы") – 20.0.
"Лучшая женская роль второго плана":
Лора Дерн ("Брачная история") – 1.10
Марго Робби ("Секс-бомба") – 7.50
Флоренс Пью ("Маленькие женщины") – 8.50.
Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") – 14.0
Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл") – 28.0.
"Маленькие женщины": трейлер на украинском смотреть онлайн
"Лучший международный полнометражный фильм":
"Паразиты" – 1.03.
"Боль и слава" – 9.00
"Отверженные" – 25.0
"Мир меда" – 33.0
"Тело Христово" – 38.0
"Лучший анимационный фильм":
"История игрушек 4" – 1.11
"Мистер Линк: потерянное звено – - 10.0
"I Lost My Body" – 10.5
"Как укротить дракона 3: Скрытый мир" – 14.0
"Клаус" – 35.0
"Лучшая песня к фильму":
Love Me Again ("Рокетмен") – 1.20
Stand Up ("Гарриет") – 8.00.
Into the Unknown ("Ледяное сердце 2") – 11.0
I can not let you throw yourself away ("История игрушек 4") – 18.0
I'am Standing with You ("Прорыв") – 28.0.
"Рокетмен": трейлер на украинском смотреть онлайн