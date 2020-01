Оскар-2020: букмекеры назвали потенциальных лауреатов престижной премии

Подготовка к "Оскару-2020" – 98%. Недавно Американская академия киноискусства назвала имена номинантов, а теперь букмекеры делают свои прогнозы относительно лауреатов премии в каждой из категорий.

Прогнозы относительно победителей "Оскара-2020", который пройдет в театре "Долби" уже 9 февраля, появились на сайте Parimatch.

Как отмечается в источнике, победу в самой желанной категории "Лучший фильм", скорее всего, получит лента Сэма Мендеса "1917". На ее победу букмекеры дают коэффициент 1.70. Далее разместилась работа Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с коэффициентом 3.50. А на третьем месте фильм Пон Чжун Хо "Паразиты". Его коэффициент 4.50.

На триумф фильма Мартина Скорсезе под названием "Ирландец" дают наименьший коэффициент – 13.0, а вероятность победы нашумевшего "Джокера" от Тодда Филлипса оценивается в 14.0.

Далее номинированные картины разместились так:

"Брачная история" – 24.5

"Колик Джоджо" – 38.0

"Маленькие женщины" – 65.0

"Аутсайдеры" ("Ford против Ferrari") – 80.0

В номинации "Лучшая мужская роль" безоговорочным фаворитом является Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в "Джокере". На то, что он получит желаемую золотистую статуэтку, прогнозисты дают коэффициент 1.15. А вот победа Адама Драйвера, который сыграл в "Брачной истории", в этой категории оценивается в 6.00.

Следующие номинанты разместились так:

Антонио Бандерас ("Боль и слава") – 25.0

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде") – 35.0

Джонатан Прайс ("Два Папы") – 30.0

Фавориткой в номинации "Лучшая женская роль" является Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в кинокартине "Джуди". Ее коэффициент 1.20. Успех Скарлетт Йоханссон за роль в "Брачной истории" оценивается в 6.00.

Другие претендентки на победу разместились так:

Синтия Эриво ("Гарриет") - 10.0

Сирша Ронан ("Маленькие женщины") – 21.0.

По мнению букмекеров, триумф в номинации "Лучшая режиссура" также достанется фильму "1917" и Сэму Мендесу. Его коэффициент 1.70. Неплохие шансы на победу имеет также корейский режиссер Пон Чжун Хо и его лента "Паразиты". Их оценили в 3.00. Зато творение культового режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" оценивается в 6.50. Наименьшие шансы на победу имеют фильмы Мартина Скорсезе "Ирландец" – 7.50 и Тодда Филлипса "Джокер" – 25.0.

Следующие прогнозы букмекеров относительно победителей "Оскара-2020" розсмістилися так:

"Лучшая мужская роль второго плана":

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") – 1.12

Джо Пеши ("Ирландец") – 8.50

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству") – 14.5

Аль Пачино ("Ирландец") – 14.5

Энтони Хопкинс ("Два Папы") – 20.0.

"Лучшая женская роль второго плана":

Лора Дерн ("Брачная история") – 1.10

Марго Робби ("Секс-бомба") – 7.50

Флоренс Пью ("Маленькие женщины") – 8.50.

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") – 14.0

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл") – 28.0.

"Лучший международный полнометражный фильм":

"Паразиты" – 1.03.

"Боль и слава" – 9.00

"Отверженные" – 25.0

"Мир меда" – 33.0

"Тело Христово" – 38.0

"Лучший анимационный фильм":

"История игрушек 4" – 1.11

"Мистер Линк: потерянное звено – - 10.0

"I Lost My Body" – 10.5

"Как укротить дракона 3: Скрытый мир" – 14.0

"Клаус" – 35.0

"Лучшая песня к фильму":

Love Me Again ("Рокетмен") – 1.20

Stand Up ("Гарриет") – 8.00.

Into the Unknown ("Ледяное сердце 2") – 11.0

I can not let you throw yourself away ("История игрушек 4") – 18.0

I'am Standing with You ("Прорыв") – 28.0.

