Оскар-2020: все, что стоит знать о престижной кинопремии

Уже через два месяца в Лос-Анджелесе отгремит одна из самых ожидаемых церемоний награждения как для кинематографа, так и для его фанатов – Оскар-2020. В этом году он пройдет 9 февраля 2020 года. Поскольку ажиотаж вокруг американской премии только набирает обороты, редакция LifeStyle 24 решила рассказать вам интересные факты о предстоящей церемонии.

Церемония рождения Оскар проводится в кинематографе США с 1929 года, что не может не свидетельствовать о ее статусности, престижности и авторитетности. Тот, кто получит знаменитую статуэтку – обречен на взлеты в карьере, востребованность и мгновенное увеличение популярности.

К теме: Оскар-2020: назвали главных претендентов на премию

Несмотря на почти столетние каноны, которые присущи только Оскару, организаторы кинопремии любят добавлять перчинку и совершенствовать церемонию награждения с каждым годом. К примеру, прошлогодняя премия впервые за последние 30 лет прошла без ведущего. Поэтому, чем удивит Оскар 2020 – читайте дальше.

Дата и место проведения Оскара-2020

С 2001 года церемония награждения Оскар неизменно проходит в театре "Долби" (Dolby Theatre), в Лос-Анджелесе. Помещение, которое стало постоянной ареной проведения популярной кинопремии, может вместить около 3400 человек.

Так, в этом году знаменитый театр вновь будет принимать всех причастных к Оскару-2020 уже 9 февраля 2020 года.

Перечень событий Оскара-2020

Объявление шорт-листа Оскара-2020 – 16 декабря 2019 года

Голосование номинаций (начало) – 2 января 2020 года

Голосование номинаций (завершение) – 7 января 2020 года

Объявление номинантов – 13 января 2020 года

Завтрак номинантов – 27 января 2020 года

Начало окончательного голосования – 30 января 2020 года

Завершение окончательного голосования – 4 февраля 2020 года

92-я церемония награждения премии "Оскар" – 9 февраля 2020 года

Опять раз без ведущего?

Кажется, американцы оценили проведение Оскара-2019 без ведущего, ведь все, кто были причастны к кинопремии, создали незабываемую атмосферу без помощи развлекательной персоны.

Несмотря на то, что руководитель ABC Entertainment Кэри Бурк заявила, что организаторы Оскара не хотят привязываться к новому формату, кандидатура комика и телеведущего Джимми Киммела на роль ведущего была отклонена. Добавим, что в 2017 и 2018 годах именно он проводил церемонию награждения Оскар. А в 2019 году Кевин Гарт сам отказался вести премию из-за того, что американское общество неоднозначно воспринимает его шутки о нетрадиционную ориентацию.



Джимми Киммел, ведущий Оскара-2018 / Allure

Изменены названия номинаций

В апреле 2019 года, незадолго после объявления лауреатов Оскара-2019, организаторы кинопремии объявили нововведенные правила относительно следующей церемонии награждения. Обновления коснулись названий категорий, которые много лет подряд были неизменными и, как считают руководители, несколько устаревшими. К примеру слово "иностранный" употребляется все реже, поэтому единогласно было принято решение заменить его. Так, номинация "Лучший иностранный фильм" (Foreign Language Film) был переименован в "Международный художественный фильм" (International Feature Film).

Увеличение номинантных мест в отдельных категориях

Кроме измененных названий номинаций, на которые претендуют популярные ленты, организаторы Оскара-2020 заявили, что в отдельных категориях премии за победу смогут побороться больше картин. Так, номинация "Грим и прически" увеличила количество фильмов с трех до пяти, а шорт-лист – с семи до десяти.



Славноизвестная статуетка Оскар / Gold Derby

Ограничения для участников

"Хочешь получить желаемую статуэтку Оскар? Соблюдай все правила", - как-то так можно описать нововведенные правила организаторами кинопремии 2020 года. Весной 2019 года они заявили, что ленты, которые будут претендовать на статуэтки в номинациях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм", должны представляться только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где, собственно, будет проходить знаменитая церемония награждения Оскар-2020.

Оскар для Украины

Напомним, что в первый лонг-лист Оскара-2020 попала нашумевшая украинская лента "Домой", режиссером которой выступил Нариман Алиев. Сюжет фильма разворачивается вокруг крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело обратно и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций. Однако попадет ли лента "Домой" в шорт-лист и основные номинации Оскара-2020, мы узнаем 16 декабря 2019 года и 13 января 2020 года.

"Домой": трейлер к фильму