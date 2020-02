Оскар-2020: Хоакин Феникс стал лучшим актером

Сегодня, в ночь с 9 на 10 февраля, в Лос-Анджелесе называют лучших актеров, режиссеров, сценаристов и других представителей киноиндустрии. Уже стало известно, что лауреатом Оскара-2020 в номинации "Лучшая мужская роль" стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер".

Наконец сегодня, в ночь с 9 на 10 февраля, театр "Долби" открыл двери для проведения церемонии награждения Оскар-2020. Традиционно, наибольшее внимание СМИ, кинокритики и ценители кинематографа уделяют номинации "Лучшая мужская роль".

Пять чрезвычайно талантливых голливудских актеров боролись за статуэтку Оскара-2020. Однако Американская академия киноискусства решила, что лучшим среди избранных кандидатов является Хоакин Феникс. Именно он получил желанную награду за роль в фильме "Джокер".

Обладатель Оскара-2020 сумел победить Антонио Бандераса ("Боль и слава" / на испанском – Dolor y gloria), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде" / Once Upon A Time In Hollywood), Адама Драйвера ("Брачная история" / Marriage Story) и Джонатана Прайса ("Два Папы" / The Two Popes).