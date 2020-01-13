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Оскар-2020: список номинантов престижной премии

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Номинанты премии Оскар-2020 / LifeStyle 24

13 января 2020 года объявили номинантов премии "Оскар-2020" – самой престижной награды в мировом кинематографе от Американской академии киноискусства. За звание лучшего фильма, актера или актрисы, а также ряда других званий, 10 февраля, в знаменитом театре Dolby, что в Лос-Анджелесе будут бороться лучшие звезды Голливуда.

Объявление номинантов премии Оскар-2020 началось по киевскому времени 13 января. Сообщали зрителям о номинантах премии "Оскар-2020" американский актер Джон Чо и актриса Исси Рей. Трансляция состоялась на официальном ютуб-канале Американской киноакадемии.

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В общем назвали 24 номинации, а финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года. Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен 18 декабря 2019 года.

Полный список номинантов на "Оскар-2020"

Лучший фильм:

"Форд против Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучшая мужская роль:

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Лора Дерн ("Брачная история")

Скарлет Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Марго Робби ("Секс-бомба")

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино Оскар 2020
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