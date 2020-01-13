Оскар-2020: список номинантов престижной премии
13 января 2020 года объявили номинантов премии "Оскар-2020" – самой престижной награды в мировом кинематографе от Американской академии киноискусства. За звание лучшего фильма, актера или актрисы, а также ряда других званий, 10 февраля, в знаменитом театре Dolby, что в Лос-Анджелесе будут бороться лучшие звезды Голливуда.
Объявление номинантов премии Оскар-2020 началось по киевскому времени 13 января. Сообщали зрителям о номинантах премии "Оскар-2020" американский актер Джон Чо и актриса Исси Рей. Трансляция состоялась на официальном ютуб-канале Американской киноакадемии.
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В общем назвали 24 номинации, а финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года. Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен 18 декабря 2019 года.
Полный список номинантов на "Оскар-2020"
Лучший фильм:
"Форд против Феррари"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Маленькие женщины"
"Брачная история"
"1917"
"Однажды в Голливуде"
"Паразиты"
Лучшая мужская роль:
Антонио Бандерас ("Боль и слава")
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
Адам Драйвер ("Брачная история")
Хоакин Феникс ("Джокер")
Джонатан Прайс ("Два Папы")
Лучшая женская роль второго плана:
Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")
Лора Дерн ("Брачная история")
Скарлет Йоханссон ("Кролик Джоджо")
Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
Марго Робби ("Секс-бомба")
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