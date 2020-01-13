Оскар-2020: список номинантов престижной премии

13 января 2020 года объявили номинантов премии "Оскар-2020" – самой престижной награды в мировом кинематографе от Американской академии киноискусства. За звание лучшего фильма, актера или актрисы, а также ряда других званий, 10 февраля, в знаменитом театре Dolby, что в Лос-Анджелесе будут бороться лучшие звезды Голливуда.

Объявление номинантов премии Оскар-2020 началось по киевскому времени 13 января. Сообщали зрителям о номинантах премии "Оскар-2020" американский актер Джон Чо и актриса Исси Рей. Трансляция состоялась на официальном ютуб-канале Американской киноакадемии. Читайте также: Победители премии Оскар-2019: перечень В общем назвали 24 номинации, а финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года. Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен 18 декабря 2019 года. Полный список номинантов на "Оскар-2020" Лучший фильм: "Форд против Феррари" "Ирландец" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Маленькие женщины" "Брачная история" "1917" "Однажды в Голливуде" "Паразиты" Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас ("Боль и слава") Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде") Адам Драйвер ("Брачная история") Хоакин Феникс ("Джокер") Джонатан Прайс ("Два Папы") Лучшая женская роль второго плана: Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл") Лора Дерн ("Брачная история") Скарлет Йоханссон ("Кролик Джоджо") Флоренс Пью ("Маленькие женщины") Марго Робби ("Секс-бомба") Новость дополняется...