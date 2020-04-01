Оскароносная Хелен Миррен в свои 74 показала фото без макияжа, чтобы привлечь внимание к вирусу

Знаменитая британская актриса кино и театра сейчас находится на карантине, поскольку находится в зоне риска заболеть коронавирусом и получить осложнения. На новой фотографии она показала себя без прикрас, призывая пожертвовать средства на поддержку системы интенсивной терапии.

Лауреатка премии Оскар позировала для фотографии в постели, не добавляя фильтры и без макияжа на лице. У нее были распущенныеволосы и только очки на лице. Заметно, что она была одета в ночную рубашку. Таким образом она привлекла внимание читателей, чтобы те сделали благотворительное дело.

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В обмен на эту фотографию, которую я сделала, как только проснулась, пожалуйста, пожертвуйте деньги на интенсивную терапию,

– говорится в сообщении Хелен.



Хелен Миррен без макияжа / Instagram / @helenmirren

Известно, что Хелен Миррен стала одной из селебрити, которые взялись помочь собрать средства для благотворительных организаций, оказывающих поддержку национальной системе здравоохранения Великобритании в условиях пандемии. К примеру, Джеймс Макэвой пожертвовал Национальной системе здравоохранения 340 тысяч долларов.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании является довольно сложной – за последние сутки в стране погибло 563 человека от осложнений коронавируса. В общем, в Британии подтверждено почти 30 тысяч случаев заболевания, из них – 2300 летальных случаев и 135 выздоровевших. А цифра всех больных в мире достигает почти 885 тысяч.



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