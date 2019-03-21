Оскароносная Эмма Стоун продает роскошный особняк стоимостью 4 миллиона долларов: фото дома

Голливудская актриса Эмма Стоун решила продать свою недвижимость. Да, к ее особняку в Беверли-Хиллз уже могут присматриваться покупатели, которые готовы отдать за него почти 4 миллиона долларов.

Звезда фильма "Ла-ла Ленд" выставила на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз, цена которого составляет почти 4 миллиона долларов. О намерении Эммы Стоун избавиться от недвижимости сообщает иностранное издание Variety.

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Оскароносная актриса приобрела особняк площадью 358 квадратных метров в 2012 году. Тогда она заплатила за него 2,5 миллиона долларов. К слову, когда-то дом принадлежал владельцу премии "Золотой глобус" Дадли Муру.

В имении есть 4 спальни и 4 ванные комнаты. В интерьере дома преобладают светлые пастельные тона и много изделий из дерева. В столовой стоит большой дубовый стол и шесть кресел. На придомовой территории есть небольшая терраса, рядом с которой расположен бассейн под открытым небом.



Дом Эммы Стоун / Variety



Гостиная в доме Эммы Стоун / Variety



Столовая в имении Эммы Стоун в Беверли-Хиллз / Variety



Дом Эммы Стоун / Variety



Придомовая территория имения Эммы Стоун / Variety



Дом Эммы Стоун / Variety



Дом Эммы Стоун / Variety



Спальня в особняке Эммы Стоун / Variety



Ванная комната в имении Эммы Стоун / Variety



Вторая спальня в особняке Эммы Стоун / Variety