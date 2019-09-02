Остапчук спародировал Олега Винника на "Танцах со звездами": зажигательное видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук во втором выпуске проекта "Танцы со звездами" решил вдохновиться творчеством певца Олега Винника, примерив на себя его образ.

Ведь именно таким было задание нового этапа шоу "Танцы со звездами" – перевоплотиться в образы своих кумиров. Поэтому для выхода на паркет Остапчук примерил блондинистый парик, яркий костюм красного цвета и не забыл о харизме, которой восхищается ведущий в артисте.

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Под популярный украинский хит Винника "Волчица" вместе с Илоной Гвоздевой ведущий исполнил страстное танго. Песня и постановка пары спровоцировали настоящий шквал эмоций у зрителей зала, но в конце выступления судьи все же подметили, что паре не хватало артистизма, хотя профессиональных движений им все же не хватило. Поэтому Остапчук и Гвоздева получили 22 балла.

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"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой