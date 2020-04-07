Оставайся дома: гимн противовирусной компании от украинских и зарубежных знаменитостей

Во время вспышки пандемии COVID-19 украинские музыканты и их иностранные коллеги записали гимн противокоронавирусной кампании "Оставайся дома!". Песня шутливого характера, однако с серьезным содержанием.

Весь мир остановился и остался дома. Именно так можно спасти себя и окружающих от смертельной пневмонии, которую вызвал коронавирус. Эта проблема актуальна для всей планеты и коснулась чуть ли не каждого человека, ведь большинство сейчас находятся на карантине.

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Гимн "Оставайся дома!" является интернациональной композицией и звучит на 12-ти языках мира. К его записи присоединились музыканты, шоумены, актеры, спортсмены и ведущие. Каждый из них записал свою часть, будучи дома. Самоизоляция заставляет людей не выходить на улицы, и участники проекта не нарушали правил безопасности.

Автором такой идеи и мелодии песни выступил украинский певец Диля.

Друзья, настал тот момент, когда можно спасти мир, оставаясь дома! Именно к этому призывает наша интернациональная тусовка! Карантин закончится, а жизнь продолжится. Оставайтесь людьми!

– говорит артист.

"Оставайся дома!": смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 6 апреля в мире зафиксировали 1 346 949 случаев заражения коронавирусом, из которых 74 702 оказались летальными. Удалось выздороветь 278 698 пациентам. Людей призывают оставаться дома, ведь сейчас это самый эффективный способ уберечься от инфицирования.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала