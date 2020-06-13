Сегодня, 13 июня, должно было состояться официальное празднование дня рождения королевы Елизаветы II. Однако из-за пандемии коронавируса торжества отменили. За британской семьей монархов следят во всем мире. Ее знают и уважают, ею восхищаются. По случаю праздника предлагаем вам пройти тест, который касается жизни королевской семьи, и узнать интересные детали.

Для многих слово "монарх" ассоциируется с порядком, соблюдением правил, строгим дресс-кодом и Елизаветой II. Известно, что она занимает престол дольше всех своих предшественников – 67 лет.

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Королева Елизавета II была ярким примером силы, могущества и порядка с первых дней правления. Она росла по этим правилам и пыталась воспитать по ним своих детей, внуков и правнуков.

Сначала может показаться, что господствующая семья живет идеальной жизнью, моментами из которой делится с поклонниками. Однако на самом деле она далека от показанных ими "стандартов". Каждый из сегодняшних представителей голубой крови отличился каким-то не королевским поступком, поведением или непреднамеренным фактом из биографии.

Проходя тест на знание фактов о британской королевской семье, вы сможете узнать, какие тайны скрыты за гигантскими стенами богатого Букингемского дворца и какие скелеты спрятаны в антикварных шкафах королевской семьи.