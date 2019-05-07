От простой студентки до мирового эталона моды: в чем секрет блогерши Кьяры Ферраньи

Блондинка с милой внешностью, счастливая мама, любимая жена и наиболее финансово успешный блогер-инфлюенсер Кьяра Ферраньи празднует свой день рождения. Сегодня, 7 мая, итальянке исполняется 32 года. Ее биография полна достижений и неудач, расставаний и любви. Кто такая Кьяра Ферраньи – читайте в материале редакции LifeStyle 24.

Женщина часто делится интимными историями, как она преодолевала препятствия на пути к признанию, и сейчас является настоящим мотиватором для своей миллионной аудитории в социальных сетях.

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На своей странице в Instagram Ферраньи опубликовала подборку снимков, как она праздновала свои первые 10 дней рождения.

Кто такая Кьяра Ферраньи?



Кьяра Ферраньи/ Getty Images

Кьяра родилась в 1987 году в городе Кремоне, расположенный в итальянской области Ломбардия. Ее отец – дантист, а мама – писательница. Девушка в свои 21 изучала международное право в университете в Боккони и жила в маленькой однокомнатной квартире. Тогда девушка подрабатывала и получала свои деньги, работая моделью.

Она рассказывала, что около 10 лет назад она всегда рисовалась черной подводкой для глаз и ходила с взъерошенными волосами. Тогда она инвестировала все свои деньги в дизайнерские сумки и путешествия, а большинство ее образов складывались из винтажной одежды, или Zara. В это время она публиковала свои street-style образы на сайтах Lookbook и Flickr.

Начало успешной карьеры и "хейтеры"

Приобретать популярность девушка начала в 2009 году, когда запустила собственный блог The Blonde Salad. Его название происходит от белокурого цвета волос (The Blone) и от слова "салат" (Salad), так как на странице можно увидеть полный микс из путешествий, модных трендов, стильных образов, красоты, семьи, друзей и т.

Блог всего лишь за 4 года привел Кьяру к мировому признанию – ее приглашают на известные фэшн-события, а модные дома предлагают блогерше выгодные коллаборации.

Первые выходы Кьяры Ферраньи в мире:





Кьяра Ферраньи / Getty Images Кьяра Ферраньи / Getty Images

Что интересно, Кьяру окружали не только поклонники, но и "хейтеры", постоянно приписывали ее успех кому-то другому. Сначала говорили, что у нее не было бы шансов стать известной, если бы не деньги родителей. Следующей жертвой обсуждений стал бывший парень Ферраньи Риккардо Поццоли, который придумал стратегию развития и привел блог любимой к коммерческому успеху. В этом есть доля правды, ведь до сих пор Риккардо остается бизнес-партнером Кьяры.



Риккардо Поццоли и Кьяра Ферраньи / Getty Images

Расставание с любимым стало настоящим испытанием для Кьяры, однако через 3 месяца она начала отношения с рэпером Федерико Лючия (более известный как Fedez). От него Ферраньи в прошлом году родила своего первенца – мальчика Лео. Что интересно, перед этим врачи убеждали итальянку, что ей будет сложно забеременеть.

1 сентября 2018 года Ферраньи в роскошном платье от Dior вышла замуж за рэппера Fedez – про их свадьбу говорил весь мир и ее назвали "королевской".



Кьяра Ферраньи и Fedez / Getty Images