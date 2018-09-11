От спортсменов к актерам: топ-10 самых популярных страниц в Instagram

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Топ-10 самых популярных страниц в Instagram
Топ-10 самых популярных страниц в Instagram / Коллаж: 24 канал

Если раньше популярность и узнаваемость звезды определялась количеством показов ее по телевидению, то теперь важной цифрой "фолловеров", которые следят за знаменитостями в социальной сети Instagram. Рейтинг десяти самых популярных аккаунтов в социальной сети составили представители самых разных отраслей.

Недавно сеть взорвала новость о наибольшем количестве поклонников в социальной сети португальского футболиста Криштиану Роналду. За его страницей следят более 150 миллионов пользователей. К слову, он возглавляет рейтинг топ-50 самых популярных страниц знаменитостей в Instagram, который создало иностранное издание Business Insider.

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Активность в социальной сети играет немаловажную роль для знаменитостей различных отраслей. Благодаря страницам звезды, вроде как, становятся ближе со своими поклонниками.

Подборка известных людей с наибольшим количеством подписчиков включает представителей самых разных отраслей, среди которых спортсмены, модели, актеры и музыканты.

Топ-10 самых популярных страниц в Instagram

1. Криштиану Роналду – 150 миллионов подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

2. Селена Гомес – 144 миллиона подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

3. Ариана Гранде – 141 миллион подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

4. Дуэйн Джонсон – 127 миллионов подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

 

5. Ким Кардашян – 123 миллиона подписчиков

 

6. Кайли Дженнер – 123 миллиона подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

7. Beyoncе – 122 миллиона подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

8. Тейлор Свифт – 114 миллионов подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

 

9. Неймар – 108 миллионов подписчиков

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EneJota neymarjr (@neymarjr)

 

10. Лионель Месси – 105 миллионов подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Криштиану Роналду Селена Гомес Ариана Гранде Ким Кардашян Кайли Дженнер
Источник: Lifestyle
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