От спортсменов к актерам: топ-10 самых популярных страниц в Instagram

Если раньше популярность и узнаваемость звезды определялась количеством показов ее по телевидению, то теперь важной цифрой "фолловеров", которые следят за знаменитостями в социальной сети Instagram. Рейтинг десяти самых популярных аккаунтов в социальной сети составили представители самых разных отраслей.

Недавно сеть взорвала новость о наибольшем количестве поклонников в социальной сети португальского футболиста Криштиану Роналду. За его страницей следят более 150 миллионов пользователей. К слову, он возглавляет рейтинг топ-50 самых популярных страниц знаменитостей в Instagram, который создало иностранное издание Business Insider.

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Активность в социальной сети играет немаловажную роль для знаменитостей различных отраслей. Благодаря страницам звезды, вроде как, становятся ближе со своими поклонниками.

Подборка известных людей с наибольшим количеством подписчиков включает представителей самых разных отраслей, среди которых спортсмены, модели, актеры и музыканты.

Топ-10 самых популярных страниц в Instagram

1. Криштиану Роналду – 150 миллионов подписчиков

2. Селена Гомес – 144 миллиона подписчиков

3. Ариана Гранде – 141 миллион подписчиков

4. Дуэйн Джонсон – 127 миллионов подписчиков

5. Ким Кардашян – 123 миллиона подписчиков

6. Кайли Дженнер – 123 миллиона подписчиков

7. Beyoncе – 122 миллиона подписчиков

8. Тейлор Свифт – 114 миллионов подписчиков

9. Неймар – 108 миллионов подписчиков

10. Лионель Месси – 105 миллионов подписчиков