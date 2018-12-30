От свадьбы до крестин: какими событиями запомнится 2018 год для королевской семьи – видео

Кенсингтонский дворец, видимо, имел один из самых ярких лет. Всего за 12 месяцев королевская семья может вспомнить немало событий, которые запомнятся всему миру.

Перед Новым годом Кенсингтонский дворец решил по-особенному подвести итоги. Представители Елизаветы II опубликовали видео самых ярких моментов, которые произошли в 2018 году. В ролик вошли официальные поездки королевской семьи, роскошная свадьба принца Гарри и Меган Маркл, кадры с беременной герцогиней Кембриджской, первый выход принца Уильяма и Кейт Миддлтон с новорожденным Луи, празднование дня рождения Ее Величества.

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Кроме этого, не забыли и о совместном выходе Меган Маркл с Елизаветой II и об официальном турне герцогов Сассекских. В волшебном видео представители Кенсингтонского дворца поблагодарили всех, благодаря кому 2018-й стал настолько особенным.

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 грудня 2018 р.

Стоит отметить, что в ролике не было ни одного кадра с другой королевской свадьбы – принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка. Обделили вниманием и рождение правнучки Ее Величества – Лены Элизабет. По информации западных СМИ, такая избирательность и сосредоточенность на семьях принцев Уильяма и Гарри стали поводом для большого конфликта в королевской семье.