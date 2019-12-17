От Украины до Голливуда: как знаменитости украсили новогоднюю елку
Весь мир с восторгом ожидает новогодние праздники, которые помогают собрать всю семью за одним столом. Исключением не становятся и знаменитости, которые уже успели поделиться с поклонниками атмосферными кадрами. Актеры, ведущие, певцы украсили новогодние елки и показали в сети, какой декор выбрали для встречи 2020 года.
Известно, что люди ожидают года белой металлической мыши. Поэтому, в основном, знаменитости выбирали светлые и голубые украшения. Однако нашлись и сторонники традиционного рождественского декора, которые соединили золотой и красный цвета. Как выглядит новогодняя елка Монатика, Кати Осадчей, Евы Лонгории, сестер Кардашян или даже Виндзорского замка Елизаветы II – смотрите в интересной подборке журналистов LifeStyle 24.
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Камалия
Монатик
Ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Актер Мэттью МакКонахи
Первая леди США Мелания Трамп
Королева Елизавета ІІ
Актриса Сальма Хайек
Дизайнер Виктория Бэкхем
Принцесса Мария-Олимпия
Хлои Кардашян
Кортни Кардашян
Кайли Дженнер
Актриса и продюсер Ева Лонгория
Блогер Кьяра Ферраньи