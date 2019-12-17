От Украины до Голливуда: как знаменитости украсили новогоднюю елку

Весь мир с восторгом ожидает новогодние праздники, которые помогают собрать всю семью за одним столом. Исключением не становятся и знаменитости, которые уже успели поделиться с поклонниками атмосферными кадрами. Актеры, ведущие, певцы украсили новогодние елки и показали в сети, какой декор выбрали для встречи 2020 года.