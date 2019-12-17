От Украины до Голливуда: как знаменитости украсили новогоднюю елку

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Новогодняя елка 2020: как звезды украсили праздничное дерево / Скриншот из видео

Весь мир с восторгом ожидает новогодние праздники, которые помогают собрать всю семью за одним столом. Исключением не становятся и знаменитости, которые уже успели поделиться с поклонниками атмосферными кадрами. Актеры, ведущие, певцы украсили новогодние елки и показали в сети, какой декор выбрали для встречи 2020 года.

Известно, что люди ожидают года белой металлической мыши. Поэтому, в основном, знаменитости выбирали светлые и голубые украшения. Однако нашлись и сторонники традиционного рождественского декора, которые соединили золотой и красный цвета. Как выглядит новогодняя елка Монатика, Кати Осадчей, Евы Лонгории, сестер Кардашян или даже Виндзорского замка Елизаветы II – смотрите в интересной подборке журналистов LifeStyle 24.

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Камалия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Монатик

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik)

Ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Актер Мэттью МакКонахи

Первая леди США Мелания Трамп 

Королева Елизавета ІІ

Актриса Сальма Хайек

Дизайнер Виктория Бэкхем

Принцесса Мария-Олимпия 

Хлои Кардашян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

Кортни Кардашян 

Кайли Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Актриса и продюсер Ева Лонгория 

Блогер Кьяра Ферраньи

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новогодние праздники Новости культуры Меланья Трамп Голливуд Ева Лонгория Монатик Катя Осадчая
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