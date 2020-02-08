Нацотбор на Евровидение-2020: результаты голосования первого полуфинала

В субботу, 8 февраля, прошел первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. За право выступать на песенном конкурсе, который пройдет в мае в Роттердаме, боролись 8 участников. В финал Нацотбора прошли Jerry Heil, KRUTЬ и Gо_A.

Чтобы одержать победу и дойти до финала Евровидения-2020, который пройдет 22 февраля, участникам вокального шоу нужно было получить наибольшее количество баллов от судей. Если два или более участников набирали одинаковое количество баллов, то лучший результат получал тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

Читайте также: Нацотбор Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого полуфинала

Тройку финалистов выбирали судьи и зрители. Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов каждому участнику поставили от 1 до 8 баллов. Голосование телезрителей также перевели в 8-бальну систему.

Результаты голосования первого полуфинала – жюри:

1. [О] – 3



2. Jerry Heil – 7



3. Katya Chilly – 4



4. KRUTЬ – 8



5. Go-A – 6



6. CLOUDLESS – 5



7. GIO – 2



8. Assol – 1



Результаты голосования жюри в первом полуфинале Нацотбора / Instagram / @eurovision.ua

Результаты голосования первого полуфинала – зрители:

1. [О] – 2



2. Jerry Heil – 6



3. Katya Chilly – 3



4. KRUTЬ – 8



5. Go-A – 7



6. CLOUDLESS – 5



7. GIO – 4



8. Assol – 1

Какие песни исполнили участники, прошедшие в финал

Jerry Heil – VEGAN на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

KRUTЬ – 99 на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Gо_A – Соловей на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн