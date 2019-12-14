Отдельно от семейства: Ким Кардашян показала рождественскую открытку

В сети светская львица опубликовала традиционное семейное фото к Рождеству. На нем вместе с ней предстал муж Канье Уэст и четверо детей. Однако в этот раз Ким Кардашян решилась презентовать поздравительную открытку отдельно от звездного семейства. Такому поступку знаменитость нашла обоснование.

В этом году Ким Кардашян решила нарушить семейную традицию, которая утвердилась еще в конце 90-х, и выпустила собственную рождественскую открытку самой первой из всего семейства. На фото она запечатлена с мужем Канье Уэстом, шестилетней Норт, четырехлетним Сейнтом, годовалой Чикаго и самым маленьким Псалмом.

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Для фотографии семья расположилась на лестнице собственного дома, надев теплые серые домашние костюмы и шерстяные белые носки. Лишь звездный отец выбрал для собственного образа костюм молочного цвета, добавив золотую цепь и массивное кольцо. Ким Кардашян предстала со сдержанным макияжем. Дети были безмерно счастливы позировать перед камерами вместе с родителями.

Рождественская открытка 2019 семьи Уэст,

– лаконично прокомментировала звезда.

Инсайдеры объяснили решение Ким Кардашян в этом году отделиться от большого семейства в создании рождественского фото. Сообщают, что семья просто не смогла прийти к согласию и выбрать общую дату для съемки, чтобы совпали их графики. Недовольной таким решением осталась лишь 64-летняя Крис Дженнер, которая снова хотела бы объединить всю семью на праздничном фото.

В прошлом году семейство Кардашян тоже было не в полном составе. Еще тогда главная мама семьи жаловалась, что собрать всех звездных детей в одном месте оказалось не под силу.