Отдых в Мексике: Настя Каменских и Потап выбрали солнечный курорт

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Настя Каменских и Потап выбрали пляжный курорт в Мексике
Настя Каменских и Потап выбрали пляжный курорт в Мексике / politeka.net

Новогодние праздники стали хорошим поводом для украинских звезд отправиться на отдых. Оля Полякова выбрала жаркий Таиланд, вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая – Шри-Ланку, а вот Потап и Настя Каменских – колоритную Мексику.

Экс-участникам дуэта "Потап и Настя" уже давно приписывают романтические отношения. Однако пара не опровергает и не подтверждает всех слухов. При этом любознательные пользователи сети часто подлавливают вокалистов на общих выходах или нежных проявлениях на публике, которые могут свидетельствовать о более чем дружеских отношениях.

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На днях у поклонников звезд появились дополнительные поводы для разговоров. Дочь экс-жены Потапа – Ирины Горовой – опубликовала их совместное фото. Перед камерой Наталья позировала со своей звездной мамой, братом Андреем и Потапом. Девушка призналась, что они все находятся в Мексике. В то же время сам Потап не рассекречивал место своего отдыха.

Сегодня мы встретили сеньора Потапа, который рассказал нам много интересного о Мексике. Мы выпили текилу, покупались, позагорали. Проехались по Каземелю, заехали на общественный пляж, где отдыхали рядом с мексиканцами,
– рассказала Наталья Горовая.

Такое фото могло остаться без внимания пользователей сети, если бы не страница Насти Каменских, которая изобилует яркими снимками из Мексики. Это еще раз натолкнуло на мысль о возможном романе звезд.

"Последние дни такие сладкие", – написала Настя Каменских в посте, намекая на окончание отпуска.

Стоит отметить, что в первые дни пляжного отдыха Потап и Настя Каменских опубликовали фото, на которых виднелись очень похожи бассейны. Поэтому поклонники певцов сразу же распространили снимки с предположениями, что Потап и есть тот загадочный бойфренд артистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насосали на отдых? Suckers MC are getting killed ! #vacay

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Теги: LifeStyle Музыка Настя Каменских Потап и Настя Отдых Мексика
Источник: 24 Канал
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