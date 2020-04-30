Отец Джиджи Хадид прокомментировал беременность дочери: неожиданная реакция

Вчера, 29 апреля, мировая пресса пестрела заголовками о беременности одной из самых популярных моделей современности. Мать Джиджи Хадид не удержалась от комментариев и отметила, что станет бабушкой уже в сентябре. Однако отец звезды публично признался, что пока не знает, правдивы ли эти слухи. Старшая дочь до сих пор не сообщила отцу о будущем пополнении.

25-летняя американская модель вскоре станет мамой. В прессе даже успели предположить, что Джиджи Хадид и бывший участник группы One Direction Зейн Малик ждут появления девочки. Однако богатый отец звезды до сих пор не знает, верить ли слухам о беременности дочери. Свой комментарий он выразил в инстаграм-трансляции канала Al Jadeed.

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Как выяснилось, Джиджи не стала сообщать Мохаммеду Хадиду о своей беременности. Впервые иордано-американский застройщик услышал о беременности дочери в СМИ. Сначала он отказался от каких-либо комментариев, отметив, что не выносит личную жизнь на рассмотрение общественности.

Однако уже следующей фразой он дал понять, что действительно обсуждал это с дочкой-моделью, а сама звезда решила оставить свою беременность в тайне от отца до официального публичного подтверждения.

Позвольте мне осознать это и поговорить сначала с ней, я не уверен, правда это или нет. Если она беременна, я буду очень счастлив, если ребенок и она здоровы. Я буду очень горд за нее, если у нее родится малыш,

– признался Мохамед Хадид.



Джиджи Хадид с отцом Мохаммедом / Фото: Instagram / @gigihadid

Отметим, что Йоланда Хадид первой из семьи подтвердила, что ее старшая дочь Джиджи ждет появления первенца. Она не стала раскрывать пол малыша, однако призналась, что роды состоятся уже в сентябре.

Напомним, что бизнесмен Мохамед Хадид расстался с бывшей моделью Йоландой Хадид после шести лет брака в 2000 году. У пары трое общих детей – дочери Джиджи, Белла и сын Анвар, которые продолжили карьеру матери. Несмотря на развод родителей, знаменитые потомки поддерживают общение с папой. Он время от времени сопровождает моделей на красных дорожках и радуется их успехам, публикуя много фотографий детей на личных страницах в социальных сетях.