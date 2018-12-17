Отец Меган Маркл попросил королеву Елизавету II помочь наладить отношения с дочерью: детали

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Отец Меган Маркл обратился к королеве Елизавете с помощью
Отец Меган Маркл обратился к королеве Елизавете с помощью / Коллаж: 24 канал; фото Getty Images / The Daily Mail

37-летняя герцогиня Сассекская прекратила общение с отцом из-за его скандальных интервью о ней и ее прошлой жизни. Однако Томас Маркл утверждает, что это все спекуляции СМИ, которые хотят настроить Меган против родного папы. Он ищет любые способы, чтобы достучаться до дочери, поэтому решил попросить помощи у главы королевской семьи, частью которой теперь является Меган Маркл.

Как сообщает  The Daily Mail, отец герцогини Сассекской Томас Маркл в очередной раз пытается привлечь внимание дочери. Недавно он поделился праздничными открытками, в которых Меган писала о своей безграничной любви к нему. Также он сказал, что хочет разбить стену недоразумений, которую молодые супруги построили в их отношениях.

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Однако, жена принца Гарри никак не прокомментировала его обращение. Однако Томас Маркл твердо настроен на примирение с дочкой, поэтому решил действовать решительно. В новом интервью для телеканала ITV он обратился к Ее Величеству королеве Елизавете II с надеждой, что она поможет ему воссоединиться с самой младшей дочкой.

Я буду очень благодарен за все, что может сделать. Я думаю, она тоже хочет решить эти семейные проблемы. Все семьи, королевские или обычные, должны быть вместе на праздники,
– обратился к Елизавете II отец Меган Маркл.

Также он отметил, что герцогиня послала ему поздравительную открытку, однако он надеется, что однажды они наладят свои отношения и он встретится с Меган и Гарри.

Все, что я могу сказать, это то, что она знает, что я здесь и я обращаюсь к ней, потому что мне нужно, чтобы она вернулась ко мне. Я очень ее люблю,
– сказал Томас Маркл о своей 37-летней дочери.

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Елизавета II Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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