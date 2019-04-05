Отказ от Евровидения, иск против россиянки и творчество: откровенное интервью с солисткой Lama

Недавно популярная группа Lama представила ритмичную песню "Дим". Это первая композиция, которую артисты показали после почти годичной паузы в медиапространстве. Журналисты LifeStyle24 пообщались с неизменным лидером группы Натальей Дзенькив, от которой узнали немало творческих секретов.

Группа Lama – одна из популярных коллективов, чьи песни охотно напевают меломаны. После своеобразного перерыва на телевидении артисты готовят к презентации новый альбом с ритмическими треками. Какие ворческие планы у группы Lama, почему коллектив никогда не примет участие в Евровидении и чем завершился громкий скандал с российской певицей – читайте в эксклюзивном интервью с Натальей Дзенькив.

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Вы самостоятельно написали песню "Дим", которая войдет в новый студийный альбом? Все ли треки пластинки будут вашего авторства?

Большинство песен были написаны в соавторстве с моим продюсером Виталием Телезина. Он всегда писал музыку, а я – тексты. В последнее время, лет 4 – 5, я пишу их сама полностью. А Виталик продюсирует, делает аранжировки, сведение, иногда сам играет на инструментах.

В апреле состоится презентация клипа к песне "Дим". Чего ожидать поклонникам от этой видеоработы?

Мы полностью сняли клип, работа идет над монтажом. Это будет интересно, потому что в видео я буду другой, чем меня привыкли видеть.

Я буду в разных образах. Моментами мой стиль будет неизменным, поскольку это частью меня, но будут кадры, где я предстану кардинально другой, что сможет удивить зрителя. Не знаю, как это воспримется, но мне очень хотелось что-то изменить.

Я экспериментирую сейчас в песнях, музыке, образах, но в то же время возвращаюсь к тому, что уже было. Имею в виду внешний вид, ведь все органично смотрится, в частности, мои длинные волосы. Это часть меня, и я с ними чувствую себя очень естественно.

Как ваше возвращение после своеобразной творческой паузы восприняли поклонники и коллеги из шоу-бизнеса?

Это не совсем мое возвращение на большую сцену. Дело в том, что я пропала из медиапространства. Потому стоит выпустить песню, например, "Привіт, привіт", которая очень красивая, атмосферная, но медленная. Соответственно, радиостанции не берут ее в эфир и там меня уже нет. То же касается и телеканалов: клип не форматный, темный, португальский лес, все в тумане и это не то, что может давать рейтинги.

Но я всегда была ротированным артистом, входила в топ-3 в чартах. Но стоит выпустить лирическую песню, которую не привыкли видеть люди или программные директора телеканалов или радио, и здесь ты исчезаешь.

При этом мои концерты как были, так и есть. Мы записываем альбом, я пишу песни, треки на заказ. И вот эта песня "Дим", надеюсь, будет более благоприятная для медиа. Она проще, драйвовей и, думаю, у нее хорошее будущее.

Собственно, там не только простота заложена, но и глубокий смысл. Я писала песню не просто о любви, а о психологическом качестве женщин, которые тяготеют к плохим парням. То есть слова "курить" и "дым" являются олицетворением вредных привычек. Возможно, каждая женщина сталкивалась с тем, что ее манило не к тем, кто ценил, любил, заботился, не к тем, которые являются семьянинами и готовы звезду с неба снести. Зато их тянет к какому-то эгоисту в татуировках или еще кому-то (смеется).

Вообще исследования британских ученых, пришли к выводу, что такие мужчины ассоциируются у женщин с мужеством, уверенностью. Они их выбирают для того, чтобы было конкурентоспособное и животворящее потомство. Но на самом деле с такими ребятами каши не сваришь, только потерянные годы. Поэтому надо женщинам выбирать таких мужчин, с которыми они будут наслаждаться жизнью.

Меня на самом деле продюсер Виталий Телезин отговаривал от этого слова. Поэтому у нас были две версии этой песни: в одной пелось "любив ти чи не любив". Но я понимала, что эта версия довольно шаткая, нет в ней какой-то конкретики, какой-то изюминки, которая бы зацепила. Понимаю, что слово "курил" не совсем подходит Lama. Но все слова я взяла из жизни.

В этой песне каждый человек может заменить это слово тем, которое близко к его ситуации. Суть в том, что такие люди извлекают из тебя жизнь и ты не получаешь удовольствия ни в работе, ни в будни.

Слушайте новую песню Lama "Дим": аудио

Вы пишете много авторских песен. Где лучше творить – на море или в горах?

Ой, это не обязательно горы или море. Можно проснуться посреди ночи и начать напевать песни. Или же после разговора записать что-то. Много источников для вдохновения, и это не только природа.

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А как насчет личного критика? У Вас есть человек, с которой советуетесь о творчестве?

У нас есть свой круг единомышленников. Это и Виталий Телезина, мой продюсер, и наше близкое окружение. Мама может помогать в этом. Но решение все равно мы сами принимаем.

Недавно завершились съемки рождественского кино "Тільки диво", где Вы дебютировали как актриса. Премьера запланирована на декабрь 2019 года. Какие впечатления остались у Вас от съемок?

Это была очень удачная для меня роль, я с детства мечтала быть снежной королевой. Такая мечтательница была, да и сейчас такой же осталась (смеется). С детства очень любила сказки, на бумаге воспроизводила эти образы. Поэтому эта роль была для меня очень родной. Как-то вообще все очень быстро отснялось. И впечатления остались просто фантастические.

Это для меня был важный шаг, потому что в кино я раньше никогда не снималась. И даже волновалась перед тем.

Наша композиция "Привіт, привіт" станет саундтреком к этому фильму. Песня и по тексту, и по мелодии очень подходит туда.

Вы упомянули о волнении. Как преодолеваете его перед выходом на сцену?

Волнение всегда есть. Чем меньше ты выступаешь, тем у тебя больше мандраж.

Но я интересуюсь психологией, медитирую, занимаюсь своей личностью, поэтому могу взять себя в руки в таких случаях. Главное – иметь эту уверенность и позитивный настрой.

Перед выходом на сцену я свою группу настраиваю на хорошее, если это какой-то ответственный концерт, как это было в Лондоне. Все они нервничали, а я наоборот – чувствовала такую ​​силу, уверенность, что передала это ребятам.

Во всех ситуациях Вы сохраняете спокойствие? Ведь известно, что в вашем творчестве имел место и неприятный инцидент с судебной волокитой. Несколько лет назад российская певица "Лама" обвинила вашу группу в краже названия. Завершился ли этот конфликт в суде?

Этот конфликт... Все началось с того, что она фактически хотела отобрать у нас название. Вообще мы Lama придумали давно. Перед тем мы давали запрос, кто это название не использует, чтобы избежать плагиата. А потом внезапно, когда я стала популярной после песни "Моє серце", мне позвонили из России и заявили о краже названия группы.

Начались судебные иски против нас, и мы были вынуждены отстаивать свои права и честь в суде. Все завершилось тем, что все те инстанции мы выиграли. Но это мучает и они иногда всплывают на горизонте. Но я бы уже на это не реагировала.

Судебное заседание проходило в Украине, в Киеве. На тот момент, когда появились претензии от российской исполнительницы, наши песни были во многих эфирах, что подтвердили все украинские радиостанции и телеканалы. Я на тот момент уже была самым ротированым украинским артистом.

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И напоследок: сейчас топ-темой в украинском шоу-бизнесе есть скандальный отказ от участия в Евровидении-2019. Хотели бы Вы когда-нибудь попасть на это шоу и следует ли ждать группу Lama на той сцене?

Я изначально понимала, что такие конкурсы не являются площадкой для моего творчества. Не понимаю этого шоу и что от него ожидать. Это мне было не по душе. Меня приглашали в 2016 году (принять участие в Евровидении, – LifeStyle 24), я от этого отказалась.

Это лишние нервы и ты тратишь свой ресурс не туда, куда надо. Поэтому я лучше свои силы буду тратить на студии, на записи новых песен.

Хорошо, когда ты туда идешь, все оплачивается достойно. А так: за что туда ехать? И когда ты выигрываешь там, если звезды так сложатся, то возвращаешься как герой Украины, а получишь какое-то 20-е место – сотрут в пепел. Как было с "Гринджолами", группы практически нет после того Евровидение.