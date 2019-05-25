Откровенно: друг принца Гарри рассказал о его отношении к детям

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Меган Маркл и принц Гарри с малышом
Меган Маркл и принц Гарри с малышом / Instagram / @sussexroyal

42-летний аргентинец Начо Фигерас, который на днях принимал участие в благотворительном матче по поло с новоиспеченным отцом принцем Гарри, рассказал о своем знакомстве с ребенком внука британской королевы Елизаветы II и Меган Маркл.

Об этом сообщает издание People. По словам друга герцога Сассекского, принц Гарри – настоящий "магнит" для детей.

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"У него и раньше была с ними невероятная душевная близость, а теперь, когда он стал отцом, я заметил особую связь... Начо видел маленького Арчи на прошлой неделе и рассказал, что герцог не мог отвести глаз (и рук) от своего ребенка. Меган и Гарри сейчас в состоянии полного восторга от малыша", – сообщил председатель Sentebale (организация, которая помогает африканским детям, зараженным ВИЧ) Джонни Хорнби.

Спортсмен Начо Фигерас сам рассказал, что принц Гарри очень доволен сегодняшним этапом своей жизни.

Я всегда представлял герцога таким отцом, которым он и стал. Он и раньше очень любил детей, прекрасно понимал их. Гарри стал еще более внимательным к нашему проекту, что помогает детям,
– сказал Фигерас.

 

Как известно, герцоги Сассекские впервые стали родителями 6 мая 2019 года. По традициям, никто из представителей королевской семьи не разглашал деталей родов Меган Маркл, а принц Гарри только рассказал журналистам, что его жена и сын чувствуют себя хорошо. Сам муж герцогини Сассекской присутствовал на родах, от чего не сдерживал своего восторга. Впоследствии стало известно, что первенца родители назвали Арчи Харрисон.

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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