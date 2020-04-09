Откровенные признания Виктора Павлика и его невесты: когда влюбленные впервые поцеловались

Известный украинский исполнитель Виктор Павлик готовится к свадьбе со своим концертным директором Екатериной Репьяховой. Влюбленные рассказали о первом поцелуе, как называют друг друга дома и много других интересных деталей.

Новость о женитьбе Виктора Павлика удивила его поклонников. Теперь к звездной паре приковано внимание журналистов и фанатов. Ранее Екатерина поделилась откровенными признаниями о личной жизни и рассказала, какой певец в постели. Теперь будущие супруги ответили на провокационные вопросы и еще больше взбудоражили сеть.

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У Екатерины и Виктора достаточно большая разница в возрасте – 29 лет, однако это не мешает им любить друг друга и строить семью. На днях они рассказали личные секреты в программе "Невероятная правда о звездах" на телеканале "СТБ", ответив на 14 оригинальных вопросов.

Какое блюдо не любит Виктор?

Катя: Замороженные креветки.

Виктор: У меня нет такого продукта. Самый дорогой подарок, который вам сделал Виктор?

Катя: Он выбрал меня и кардинально изменил мою жизнь.

Виктор: Машину? Ответ Кати: – Это и так понятно (улыбается – LifeStyle 24). Какая худшая черта в характере Кати?

Виктор: Быстро вспыхивает и много всего накручивает.

Катя: Я очень вспыльчивая. Он пытается доказать свою точку зрения, а я ничего не слышу, пока не успокоюсь. Какой размер обуви у Кати?

Виктор: 37 или 37,5.

Катя: 37. День рождения ее мамы?

Виктор: 1 сентября.

Катя: 1 сентября. Что Виктор поет в душе?

Катя: Не поет.

Виктор: Ничего.