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Откровенные признания Виктора Павлика и его невесты: когда влюбленные впервые поцеловались

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Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Instagram / @repyahovakate

Известный украинский исполнитель Виктор Павлик готовится к свадьбе со своим концертным директором Екатериной Репьяховой. Влюбленные рассказали о первом поцелуе, как называют друг друга дома и много других интересных деталей.

Новость о женитьбе Виктора Павлика удивила его поклонников. Теперь к звездной паре приковано внимание журналистов и фанатов. Ранее Екатерина поделилась откровенными признаниями о личной жизни и рассказала, какой певец в постели. Теперь будущие супруги ответили на провокационные вопросы и еще больше взбудоражили сеть.

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У Екатерины и Виктора достаточно большая разница в возрасте – 29 лет, однако это не мешает им любить друг друга и строить семью. На днях они рассказали личные секреты в программе "Невероятная правда о звездах" на телеканале "СТБ", ответив на 14 оригинальных вопросов.

  1. Какое блюдо не любит Виктор?
    Катя: Замороженные креветки.
    Виктор: У меня нет такого продукта.
  2. Самый дорогой подарок, который вам сделал Виктор?
    Катя: Он выбрал меня и кардинально изменил мою жизнь.
    Виктор: Машину? Ответ Кати: – Это и так понятно (улыбается – LifeStyle 24).
  3. Какая худшая черта в характере Кати?
    Виктор: Быстро вспыхивает и много всего накручивает.
    Катя: Я очень вспыльчивая. Он пытается доказать свою точку зрения, а я ничего не слышу, пока не успокоюсь.
  4. Какой размер обуви у Кати?
    Виктор: 37 или 37,5.
    Катя: 37.
  5. День рождения ее мамы?
    Виктор: 1 сентября.
    Катя: 1 сентября.
  6. Что Виктор поет в душе?
    Катя: Не поет.
    Виктор: Ничего.
  1. Что выберет Катя: чай или кофе?
    Виктор: Кофе, но чай она любит.
    Катя: Однозначно кофе и он это знает
  2. Какая песня из вашего репертуара больше всего нравится Кате?
    Виктор: "Кто, если не ты?", "Я живу в раю".
    Катя: "Я живу в раю".
  3. Кто дольше собирается?
    Катя: Виктор.
    Виктор: Наверное, я.
  4. Как вы называете Виктора дома?
    Катя: Малыш, любчик, зая.
    Виктор: Зая, малыш.
  5. Как Виктор подписан у вас в телефоне?
    Катя: ВП.
    Виктор: Любимый.
  6. А как вы подписаны у него?
    Катя: Катя Репьяхова.
    Виктор:     Катя Репяхова.
  7. Когда вы впервые поцеловались?
    Виктор: Где-то через неделю или две. Возможно, через месяц. Точно помню, что мы где-то обедали или ужинали, я привез ее домой, а в машине мы поцеловались.
    Катя: 4 года назад.
  8. Кто главный в семье?
    Катя: Он, конечно.
    Виктор: Я бы сказал, что Катя. Делаю вид и действую так, чтобы Катя почувствовала, что она главная.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Виктор Павлик Звездные романы
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