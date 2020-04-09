Откровенные признания Виктора Павлика и его невесты: когда влюбленные впервые поцеловались
Известный украинский исполнитель Виктор Павлик готовится к свадьбе со своим концертным директором Екатериной Репьяховой. Влюбленные рассказали о первом поцелуе, как называют друг друга дома и много других интересных деталей.
Новость о женитьбе Виктора Павлика удивила его поклонников. Теперь к звездной паре приковано внимание журналистов и фанатов. Ранее Екатерина поделилась откровенными признаниями о личной жизни и рассказала, какой певец в постели. Теперь будущие супруги ответили на провокационные вопросы и еще больше взбудоражили сеть.
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У Екатерины и Виктора достаточно большая разница в возрасте – 29 лет, однако это не мешает им любить друг друга и строить семью. На днях они рассказали личные секреты в программе "Невероятная правда о звездах" на телеканале "СТБ", ответив на 14 оригинальных вопросов.
- Какое блюдо не любит Виктор?
Катя: Замороженные креветки.
Виктор: У меня нет такого продукта.
- Самый дорогой подарок, который вам сделал Виктор?
Катя: Он выбрал меня и кардинально изменил мою жизнь.
Виктор: Машину? Ответ Кати: – Это и так понятно (улыбается – LifeStyle 24).
- Какая худшая черта в характере Кати?
Виктор: Быстро вспыхивает и много всего накручивает.
Катя: Я очень вспыльчивая. Он пытается доказать свою точку зрения, а я ничего не слышу, пока не успокоюсь.
- Какой размер обуви у Кати?
Виктор: 37 или 37,5.
Катя: 37.
- День рождения ее мамы?
Виктор: 1 сентября.
Катя: 1 сентября.
- Что Виктор поет в душе?
Катя: Не поет.
Виктор: Ничего.
- Что выберет Катя: чай или кофе?
Виктор: Кофе, но чай она любит.
Катя: Однозначно кофе и он это знает
- Какая песня из вашего репертуара больше всего нравится Кате?
Виктор: "Кто, если не ты?", "Я живу в раю".
Катя: "Я живу в раю".
- Кто дольше собирается?
Катя: Виктор.
Виктор: Наверное, я.
- Как вы называете Виктора дома?
Катя: Малыш, любчик, зая.
Виктор: Зая, малыш.
- Как Виктор подписан у вас в телефоне?
Катя: ВП.
Виктор: Любимый.
- А как вы подписаны у него?
Катя: Катя Репьяхова.
Виктор: Катя Репяхова.
- Когда вы впервые поцеловались?
Виктор: Где-то через неделю или две. Возможно, через месяц. Точно помню, что мы где-то обедали или ужинали, я привез ее домой, а в машине мы поцеловались.
Катя: 4 года назад.
- Кто главный в семье?
Катя: Он, конечно.
Виктор: Я бы сказал, что Катя. Делаю вид и действую так, чтобы Катя почувствовала, что она главная.
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