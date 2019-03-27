Отношения с девушками и роль в "Игре престолов": актриса Софи Тернер дала откровенное интервью

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Актриса Софи Тернер, известная по роли Санси Старк в "Игре престолов"
Актриса Софи Тернер, известная по роли Санси Старк в "Игре престолов" / www.rollingstone.com

Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones) получил невероятную популярность в мире, а его актеры после выхода первого сезона проснулись знаменитыми. В частности, в фильме дебютировала 23-летняя Софи Тернер, которая мастерски перевоплотилась в Сансу Старк. На днях она стала главной героиней глянца и откровенно призналась о личной жизни и съемках в сериале.

Софи Тернер и ее коллега по "Игре престолов" Мэйси Уильямс стали звездами нового выпуска журнала Rolling Stones. Голливудские актрисы снялись в стильной фотосессии и дали достаточно откровенное интервью журналистам.

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В частности, Софи Тернер, которая заручилась с музыкантом Джо Джонасом, призналась, что никогда не мечтала о свадьбе. Звезда вообще подозревала, что будет одинокой до конца жизни, ведь найти любимого человека было очень сложно. Однако романтические ухаживания артиста и чувства заставили Софи изменить свое мнение. Теперь, когда голливудская красавица готовится к церемонии, она чувствует себя значительно старше.

Я готовилась к тому, что буду одинокой до конца жизни. Думаю, как только вы найдете нужного человека, вы это сразу узнаете. Я чувствую себя намного старше, чем есть на самом деле. Чувствую, что прожила достаточно, чтобы это знать. Я не чувствую себя на 22, а где-то на 27 – 28 лет,
– рассказала Софи Тернер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naoko Scintu (@naokoscintu)

Кроме этого, актриса откровенно заявила, что до встречи с Джо Джонасом она прибегала к различным экспериментам. Так, Софи Тернер не скрывает, что была бисексуалкой и имела отношения с девушками.

"Я встречала много парней и девушек. Все же экспериментируют. Это часть нашего взросления", – пояснила Софи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rolling Stone (@rollingstone)

Не избегала звезда и вопросов относительно съемок в фэнтезийном сериале "Игра престолов", финальный сезон которого стартует 14 апреля. По словам Софи Тернер, роль Сансы Старк была для нее дебютной, поэтому актриса никогда не сможет ее забыть. В то же время она призналась, что именно образ героини повлиял на ее мировоззрение и отношение к семье.

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"Работать с нами (с Мэйси Уильямс, – LifeStyle 24) было кошмаром. Если ты работаешь со своей лучшей подругой, ты никогда не сможешь ничего сделать. Каждый раз, когда мы пытались быть серьезными, это было самой трудной задачей в мире... Но я очень довольна окончанием сериала. У каждой сюжетной линии будет действительно хороший конец. Единственная причина, по которой Санса хотела выжить – это ее семья. Сила семьи и единства столь велики, что могут помочь людям сохранить жизнь... Думаю, отец Старк гордился бы нами", – поделилась впечатлениями от съемок Софи Тернер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

Что такое "Игра престолов"?
Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

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Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Игра престолов
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