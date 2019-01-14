"Отпуск, я вся твоя": Маша Ефросинина показала яркие фото с отдыха

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина отправилась с мужем и сыном на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Новые фото Маша опубликовала на своей странице в Instagram.

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На новых фотографиях Ефросинина похвасталась своим отдыхом на море и показала поклонникам в социальных сетях пикантные фото в купальнике, а также со своей семьей.

"Отпуск, я вся твоя", – заявила телеведущая в подписи к фото.

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина с семьей / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина / Instagram-Stories / @mashaefrosinina
 

Теги: LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
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